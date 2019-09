Filial A por la primera victoria del nuevo curso en un campo 'minado' Rui Pedro se dispone a pelear un balón en el anterior encuentro ante el San Fernando. / /PEPE MARÍN El Recreativo Granada quiere sumar sus primeros tres puntos de este año en El Prado, un estadio con el césped en muy mal estado ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 8 septiembre 2019, 00:57

Nueva oportunidad de ganar para el Recreativo Granada y para el Talavera, que han comenzado el campeonato de manera similar y quieren hacer bueno el dicho de que a la tercera va la vencida. Tanto el filial rojiblanco como el conjunto talaverano han tenido unas dos primeras jornadas ante rivales tremendamente difíciles y, a pesar de sus esfuerzos, ambos llegan a esta cita con la misma cantidad de puntos sumados: uno de seis posibles.

El Recreativo lamentó quedarse sin sumar en el estadio El Arcángel de Córdoba, al caer derrotado frente al cuadro blanquiverde en el minuto 94 de partido. La pasada semana, en su estreno como locales, los de David Tenorio ofrecieron una buena imagen en un partido ante el San Fernando que estuvo marcado por las altas temperaturas registradas en la Ciudad Deportiva rojiblanca y por la poca pegada de la que disfrutaron los dos equipos, siendo el cero a cero final un marcador que no extrañó absolutamente a nadie.

Por su parte, el Talavera abrió el campeonato con un empate en casa ante el Marbella (1-1) y la pasada semana se adelantó en El Colombino ante el Recreativo de Huelva, pero terminó quedandose sin sumar porque encajó tres goles en los trece primeros minutos del segundo tiempo (3-1 final).

El Talavera-Recreativo de esta tarde va a estar marcado por las ganas que ambas escuadras tienen de sumar un triunfo que las aleje de la zona baja, por los buenos recuerdos que el estadio El Prado le trae al Recreativo Granada (allí fue donde la pasada campaña dio un paso de gigante hacia la salvación después de entrar en descenso tras seis jornadas consecutivas sin ganar) y también por el mal estado del terreno de juego. El Marbella ya lamentó haber tenido que jugar en un césped en tan malas condiciones durante la jornada inaugural y tanto el club local como el Ayuntamiento de Talavera de la Reina son conscientes de que el estado del terreno de juego no es ni mucho menos digno, aunque los avatares políticos de la localidad castellano-manchega han provocado que, en principio, no se vaya a actuar sobre él hasta el próximo verano. De esta manera, los jugadores del Recreativo y del Talavera deberán ser especialmente cuidadosos para no caer lesionados en un partido en el que no solo el rival impedirá que ambas formaciones expongan un 'jogo bonito'.

En el capítulo de bajas el técnico local, Fran Alcoy, no podrá contar con el lesionado Javi mientras que el preparador granadino David Tenorio ha tenido que dejar fuera de la convocatoria a los lesionados Carlos Garrido, Garijo, Pepe y Echu así como al guardameta Luka, que está convocado con la selección sub 21 de Georgia. Tenorio comentó en la previa del encuentro que espera un duelo «complicado» ante un rival «con jugadores expertos, que conocen mucho la Segunda B».

ALINEACIONES PROBABLES

Talavera: Óscar, Carlos Expósito, Nandi, Gerrit, Oca, Zamorano, Juanra, Sergio Martínez, Samu Corral, Sedeño y Cidoncha.

Recreativo Granada: Unai, Gonzalo Tavares, Héctor, Fran Serrano, Alberto López, Isma Ruiz, Isi, Caio, Mario, Rui Pedro y Rubén Sánchez.

Árbitro: Del Río Lozano (colegio extremeño).

Estadio y hora: El Prado, 20:00 horas.