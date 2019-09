Maxime Gonalons: «He venido para jugar y dar lo máximo aquí»

Maxime Gonalons ya no se oculta entre las oficinas de la Ciudad Deportiva. El centrocampista francés, cuyo fichaje fue cerrado ayer en las instalaciones nazaríes, ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Granada. El galo ha señalado que el club rojiblanco «va creciendo, sobre todo a medio y largo plazo», y ha asegurado que lo que le ha convencido para aterrizar en Los Cármenes es «el espíritu de familia» que tiene la entidad.

Vídeo. Pepe Marín

«Estoy muy contento de estar aquí», indicó durante su única intervención en español, con la que se presentó ante los medios, para señalar posteriormente que espera «aportar mucha esperanza porque he jugado con grandes equipos». El centrocampista francés reconoció que ha tenido «muchas ofertas de otros clubes durante el mercado», pero explicó que se decantó por la opción nazarí «sobre todo, porque conozco la Liga española». «He sido capitán durante varios años en la Liga francesa y venir aquí es muy importante para seguir progresando», subrayó, apoyado ya en su traductor.

Cuestionado sobre la posición en la que se siente más cómodo sobre el terreno de juego, Gonalons ha explicado que su preferencia es jugar «sobre todo, delante de la defensa». «Es donde me siento bien», insistió el mediocentro francés, que añadió después que «tuve una lesión en el Sevilla, pero me he preparado fuertemente para seguir progresando». En este aspecto, el jugador cedido por la Roma ha argumentado que no ha jugado ningún partido de pretemporada «para prepararme bien» y que, por ello, ya se siente listo para competir.

Que participe o no en el próximo encuentro dependerá principalmente de Diego Martínez, con quien ya ha hablado, tal y como ha explicado. Además, ayer conoció la Ciudad Deportiva nazarí, donde estuvo recluido durante casi todo el día. «He vivido algo nuevo. Es algo que forma parte del fútbol. Estuve aquí junto con mis agentes hasta las diez de la noche, que es cuando se pudo saber que llegaba. Después me sentí relajado dentro de esta familia que es el Granada», ha explicado el galo sobre la larga espera que tuvo que soportar hasta que se emitió el comunicado oficial de su fichaje.

Por último, sobre el objetivo al que se enfrenta, tan distinto al que se marcó en su primera etapa en España, Gonalons ha explicado que «es cierto que el Sevilla es un gran club, con muchos títulos, y estuve muy bien el tiempo que formé parte de él», pero ha asegurado que «es difícil de comparar dos equipos de la misma Liga tan diferentes». No obstante, ha destacado que el Granada «ha comenzado bien el campeonato» y ha subrayado, de forma contundente, que viene «para jugar y dar lo máximo aquí».

Un salto de calidad

En el acto ha estado acompañado, como es habitual, por Pepe Macanás, Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez, que se han encargado de darle la bienvenida. Este último ha explicado que «es un futbolista de dilatada experiencia en el fútbol de élite», tras lo que ha recordado que «participó en Champions y eso motivó el interés de la Roma, que pagó traspaso por él».

El gerente deportivo del Granada ha indicado, además, que su etapa en Sevilla «es positiva porque ya conoce el sur de España» y ha aclarado que «su experiencia y sus condiciones como jugador se ajustaban al perfil que buscaba el cuerpo técnico y la dirección deportiva del club». «Sabe que viene a un equipo que ha conseguido el ascenso y que ningún futbolista destaca por encima del resto», ha advertido, aunque reconoció posteriormente que «da un salto de calidad a la plantilla».

Monterrubio, por su parte, transmitió su agradecimiento a la Roma «porque era una operación complicada para nosotros». «Hemos tenido muchas dificultades, pero todos hemos puesto de nuestra parte, especialmente tú -dirigiéndose a Gonalons-, para estar hoy aquí», ha confesado, para asegurar finalmente que «confiamos en que todos hemos tomado la decisión adecuada y en que la temporada será muy satisfactoria para todos».