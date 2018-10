El Premio 'Barreta' reúne a los veteranos del Granada de entre el 68 y el 75 Foto de familia en este encuentro de veteranos del Granada. / IDEAL Se cumplen cincuenta años de sus mayores gestas cuando el Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Sevilla o Athletic de Bilbao caían derrotados en el vetusto campo de la carretera de Jaén NONO HIDALGO GRANADA Viernes, 19 octubre 2018, 08:04

La asociación Granada Siempre concedió sus tradicionales premios 'Barreta', galardonando a los jugadores del Granada histórico, que deleitó e hizo vibrar en tardes de gloria desde 1968 al 75, al haber cumplido los cincuenta años de sus mayores gestas cuando el Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Sevilla o Athletic de Bilbao –haciéndole encajar cinco goles al internacional 'Chopo' Iríbar– caían derrotados en el vetusto campo de la carretera de Jaén.

Con tal motivo, el presidente de Granada Siempre, Antonio Francisco Méndez, propietario del restaurante Los Jamanillos de Íllora, que patrocinó los premios, ofreció una comida de hermandad a los jugadores de la época. El lateral Martos, designado por sus compañeros para agradecer la distinción, recordó a aquellas plantillas que lucían camisetas rojiblancas «a rayas verticales», resumiéndolas con un jugador por línea: «Ese mítico portero, Ñito, que continuamente nos contagiaba su fuerza y competitividad; nuestro malogrado Fernando Barrachina, el Niño, que siendo eso, un niño, superaba a los más famosos delanteros de esos tiempos; Mariano Santos, el eterno capitán, un jugador ejemplo de entrega y rendimiento y, cómo no, el goleador Enrique Porta, único 'Pichichi' en la historia del club. A ellos, y al resto, que no menciono uno a uno por no hacer esto interminable, sólo nos cabe decirle a la afición gracias y estad seguros de que la próxima vez procuraremos hacerlo mejor».

Participaron junto a Martos, el internacional Castellanos, presidente de honor; Santi, responsable de los Veteranos; Lelo, relaciones públicas; Aguilera, clave en las reuniones; Fernández, Gerardo (Atarfe), Macanás, hoy consejero, junto al actual director general del club, Fernández Monterrubio, Santos, Tinas, Flores, Manolín, Calera, Orihuela, Angulo, Gerardo (Churriana), Garre, Esteban, Mingorance o Carolo. Y en el acto, Barrenechea, venido desde Bilbao, Porta de Zaragoza y Navarro de Madrid.

Enviaron mensajes para sus compañeros, «con el recuerdo imborrable de tiempos tan maravillosos», Vicente (México), Ñito (Tenerife), Izcoa y Lasa (Bilbao), Fontenla y Manolo González, (Zaragoza), Hidalgo (Logroño), Jaén y Garrido (Córdoba), Dueñas (Madrid), Quiles (Valencia), Falito (Oviedo), Machicha (Coruña) o Plá (Gerona).

Emotivo momento cuando Graciela, la viuda de Oruezábal, recibía el pergamino a título póstumo ya que Luis, 'Chikito', fue de los que figuraron en aquellos inolvidables onces que dirigieron Marcel Domingo, Néstor 'Pipo' Rossi, Pasieguito o Joseíto, hasta que en 1975 se descendió con Miguel Muñoz.