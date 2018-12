Granada CF Precios entre 300 y 130 euros para el abono de media temporada Pepe Macanás, Antonio Fernández Monterrubio y Paula de la Peña / Pepe Marín El Granada presenta su campaña de Navidad con la idea de satisfacer la demanda de los socios CAMILO ÁLVAREZ Lunes, 17 diciembre 2018, 20:32

El Granada presentó este lunes su campaña de abonos de media temporada, con precios algo superiores a los del curso pasado y con un periodo estimado de quince días. Los precios oscilan entre los 300 euros de nivel medio central de la zona de tribuna (25 euros por partido) y los 130 (10,8 por partido) de la zona baja de los fondos. De esta forma se quiere atender, según han explicado los dirigentes rojiblancos, la demanda de muchos aficionados que quieren sumarse a la causa. La grada de animación también sale en la campaña al ver que la gente está «receptiva para volver», aunque «esto se hará de forma interna en el club», han explicado sus responsables. Se eliminan los abonos bonificados y los descuentos por renovación, para premiar a los fieles en verano. El precio por partido sube respecto a los ya socios pero «sigue siendo más barato que comprando entradas sueltas».

Comenzará el próximo jueves, 20 de diciembre, y se extenderá hasta el 11 de enero. Incluye los 11 partidos de la segunda vuelta más el encuentro del día 4 de enero de 2019 frente al Albacete para todos aquellos que obtengan su carné antes del día 3 de enero. Esta vez no funcionará la vía online, para evitar problemas con la venta de entradas, así que que se tendrá que hacer de forma presencial en la tienda oficial del club en el Centro Comercial Neptuno todos los días salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero en horario de 10 a 21 horas. El 24 y el 31 de diciembre de 10 a 14 horas. En las taquillas del estadio se podrá realizar de 10 a 14 horas y de 17 a 20 los días 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre; y el 3, 8, 9, 10 y 11 de enero. Se podrá pagar en efectivo o con tarjeta.

Antonio Fernández Monterrubio, director general del Granada, aseguró que se poe en marcha «muchísima ilusión, ganas de seguir sumando miembros a nuestra familia. Dos ideas: la primera, no tiene nada que ver con un tema económico, va mejor con la venta de entradas. Se trata de seguir sumando miembros. La segunda, tenemos que seguir valorando la lealtad de nuestros abonados en verano, cuando se estaba construyendo el proyecto. Teniendo en cuenta eso, no queremos 'castigar' a nadie que no se sumara en verano, los recibimos con los brazos abiertos».

Por su parte, Paula de la Peña, directora de relaciones externas y desarrollo, ha señalado que la idea parte de la iniciativa puesta en marcha por el club para satisfacer los deseos de los aficionados en Navidad. «Algunos nos comentaron lo de la campaña de media temporada y por eso lo ponemos en marcha». De la Peña señaló que en Los Cármenes se vivirán «partidos muy atractivos como los derbis ante Málaga y Cádiz, o la visita de equipos como el Dépor o Las Palmas.

Pepe Macanás, vicepresidente del club, ha pedido a los rojiblancos que apoyen la iniciativa, pues «cuantos más aficionados, más importante para el equipo. Que sigamos en la línea que estamos, dulce, porque los jugadores se lo están ganando en el terreno de juego. Con mucha prudencia pero con ilusión. Si los jugadores siguen con esa entrega intentaremos entre todos estar lo más alto posible.