Granada CF Pozo: «Estos tres puntos son seis para nosotros» El atacante rojiblanco subraya que el Granada ha sido capaz de realizar «un partidazo» en el estadio Carlos Belmonte GRANADA Martes, 21 mayo 2019

Alejandro Pozo se mostró feliz a la conclusión del Albacete-Granada porque «todo el equipo ha hecho un partidazo, tanto los que hemos jugado como los que se han quedado fuera. Gracias a Dios hemos sacado tres puntos ante un Albacete que era un rival que estaba pegado a nosotros, pero han sido tres puntos que han sido seis para nosotros».

El futbolista hispalense no se quiso despegar del discurso que ha llevado al Granada a estar a tres puntos del ascenso directo y apuntó que «empezamos con el pasito a pasito y vamos a seguir con eso. Toca pensar en el partido ante el Cádiz, en conseguir los tres puntos y lo que venga ya se verá».

Sobre su partido tras haber estado tres semanas seguidas sin jugar, comentó que «el míster me ha dicho que tenía que jugar de carrilero y yo siempre he dicho que donde me pongan voy a dar lo mejor de mí. Le doy las gracias a los compañeros por ayudarme a acoplarme en esa posición y por lo que más contento me voy es por los tres puntos conseguidos. En este equipo tanto los que menos juegan como los que más juegan tienen que aportar. A mí me ha tocado salir hoy, pero mientras se aporte da igual quién juegue. Es verdad que desde que me lesioné me ha costado coger el ritmo, poco a poco lo he ido cogiendo, el míster me ha ayudado bastante y hoy me ha tocado jugar y dar lo mejor de mí».

Acerca de su celebración con la afición rojiblanca a la conclusión del choque, Pozo quiso dar «muchas gracias a la afición porque en día laborable que se desplacen más de 600 personas es de agradecer. Teníamos que celebrarlo con ellos porque también es de ellos. El vestuario está muy contento. Ahora mismo estamos eufóricos, pero mañana (martes) tocará descansar y a partir del miércoles pensar en el Cádiz».

Por último, el atacante rojiblanco dedicó unas palabras elogiosas a Diego Martínez por el trabajo que está realizando con la plantilla: «Es bastante importante tener a un entrenador que nos motive. Tanto para mí como para el resto del equipo esta unión no se ha visto en otro lado. Todos sabemos lo que queremos y juegue quién juegue sabemos que tenemos que darlo todo en el campo».