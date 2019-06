RCD Mallorca - Granada CF Pozo: «Todos estuvimos a tope cuando el equipo lo necesitaba» Pozo se abraza con sus compañeros. / R. L. P. El sevillano deseó en su presentación con el Granada conseguir un ascenso a Primera. Objetivo logrado FRAN RODRÍGUEZ Miércoles, 5 junio 2019, 00:34

El jugador sevillano habló al acabar el partido y comentó que el ascenso es algo «espectacular. Llegué diciendo que ojalá me fuera con un ascenso y a Primera que nos vamos». Para el canterano sevillista, lo importante es que lo han conseguido siendo un «grupo increíble, una familia. Ahora hay que celebrarlo, que ya hay muchas ganas de celebrarlo con la afición», comentó antes de dar las gracias a los que se han desplazado.

Sobre su participación esta temporada, Pozo confesó que había ido perdiendo minutos pero lo importante siempre fue ayudar al equipo. «He jugado bastante, me lesioné y estuve un mes parado. Pero luego, cuando el equipo me necesitaba, he entrado para ayudar. Como todos. Todos hemos estado a tope cuando el equipo lo ha necesitado», acabó diciendo.