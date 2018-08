Granada CF Pozo: «El año pasado aluciné al escuchar a la afición cantar el himno del Granada» PEPE MARÍN El joven mediapunta declaró estar muy feliz por llegar al Granada y se definió como un jugador de desborde y que prefier jugar pegado a la banda FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 21 agosto 2018, 14:05

Segundo día consecutivo de presentaciones en Granada, en esta ocasión la del prometedor Alejandro Pozo. Acostumbrado a ocupar las bandas y la mediapunta, el joven jugador de 19 años posó con la elástica rojiblanca y dejó sus primeras frases como nazarí. Llevará el número nueve.

Al igual que San Emeterio, estuvo acompañado por Macanás y Fran Sánchez en el acto, que tuvieron palabras de cariño y agradecimiento con la útima incorporación del Granada. «Sólo puedo decirte muchas buenas cosas de este club. Creo que has acertado en venir aquí y todos los que trabajamos en él intentaremos darte todo el cariño para que llevemos al Granada donde merece, que es Primera división. Te deseo la mejor suerte del mundo», comenzó diciendo el consejero del club. Le siguió Sánchez que quiso darle la bienvenida. «Estamos muy ilusionados con su llegada, agradecerle su intención de unirse al proyecto, a su representante y a su familia. Lo vamos a cuidar como uno de los mayores valores que podamos tener. Es eléctrico, desequilibrante, joven pero con más de 70 partidos en Segunda, internacional en categorías inferiores de la selección y puede jugar por fuera y por dentro«, definió al sevillano.

El jugador tomó la palabra para agradecer al club su oferta. «Gracias a todo el club por quererme desde el principio. Cuando supe que me quería el Granada, no me lo pensé. Es un club importante con una afición impresionante. Hablé con el míster que ya lo tuve en el Sevilla Atlético y la verdad es que me transmitió mucha confianza. Él es un pilar fundamental en mi carrera y gracias a él estoy aquí. Dar las gracias al Sevilla por acordar mi cesión. Estoy muy contento de estar en este club y tengo muchas ganas de vestir la camiseta del Granada», dijo para presentarse el centrocampista.

¿Qpuede aportar?:

«Voy a aportar desborde, uno contra uno y velocidad. Creo que le puede venir muy bien al equipo y aportar ese granito de arena»

Objetivos del club:

«Ir partido a partido. Es importante ya pensar en el Lugo y conseguir los tres primeros puntos en la liga»

¿Qué significa llegar al Granada?

«Es un proyecto muy ilusionante y este año hay que vivir del presente. Estoy centrado en el Granada, sé que es importante para mí hacerlo bien aquí y disfrutar en esta ciudad que es tan bonita»

Viejos conocidos en la plantilla:

«Conozco a Fede San Emeterio, a José Antonio Martínez, a Vïctor Díaz... Hay muchos andaluces y me han acogido muy bien. Estoy feliz por estar ya aquí entrenando con ellos»

Primera experiencia fuera de casa:

«Me va a venir bien para madurar. Sobre todo estar en un equipo profesional, en un gran club y una ciudad tan bonita. Este año se presenta muy bonito»

La clave para ser titular:

A Diego lo conozco, pero siempre hay que trabajar. Él siempre me dice que p onerte o quitarte del campo lo haces tú en los entrenamientoes. Voy a trabajarmuy duro hasta que sea titular y pueda ayudar al equipo«

Posición:

«Me acoplo a todas las posiciones de ataque, aunque me siento más cómodo en las bandas como extremo»

Debutar ante el Lugo:

«Me siento muy bien. Hoy ya he estado con el grupo y ojalá me pueda convocar ya el domingo»

Sensaciones del Granada-Sevilla Atletico del año pasado:

«Me quedé alucinado con la afición. Recuerdo que fue un domingo a las doce y el campo se llenó. Desde pequeño había escuchado el himno del Granada y escucharlo aquí, con la afición cantando, fue espectacular. Tuve un buen partido y nos pudimos llevar la victoria»

Situación de mercado

Para finalizar, se permitieron preguntas con respecto al mercado de fichajes, al que resta poco más de una semana. Fran Sánchez declaró que el club trabaja en varias entradas y salidas. «Según como vaya desarrollándose el mercado podremos fichar o no. Estamos contentos con lo que hemos incorporado. Creemos que estamos bien, tenemos una plantilla polivalente. El mercado cierra el 31 y haste ese día estaremos atentos a cualquier movimiento», declaró Sánchez. Además, confirmó que no hay problemas con el tope salarial para inscribir a Fede y Pozo. «Con lo que tenemos, pueden participar todos los fichajes sin problema».