Granada CF Pozo: «Dos jugadores del Sporting deberían haber sido expulsados» El mediapunta rojiblanco cree que su equipo ha sido perjudicado por la actuación arbitral y ha merecido «muchísimo más» ante el Sporting A.NAVARRO GRANADA Sábado, 24 noviembre 2018, 00:33

Alejandro Pozo manifestó tras la derrota del Granada ante el Sporting que los futbolistas del equipo granadino «estamos muy jodidos. Este resultado no lo esperábamos, hemos merecido muchísimo más. Ha llegado el gol tarde y aún así hemos tenido una ocasión, la de Adrián Ramos, que no ha sido fuera de juego y ante circunstancias así no podemos hacer nada. Deciden ellos y ya hay que pensar en el siguiente partido».

En su opinión la actuación arbitral «nos ha jodido bastante porque nos ha parado el ritmo del juego. En mi opinión dos jugadores del Sporting tenían que haber sido expulsados porque en la primera parte le dan un manotazo o un puñetazo a Adri, no lo veo bien por estar en el banquillo, y ya en la segunda parte yo voy corriendo y un rival me suelta el codo. Creo que es expulsión, eso es una decisión suya pero nos ha jodido demasiado».

Cuestionado sobre si vio clara la agresión a Adrián Ramos, Pozo respondió que «desde el banquillo se ha visto que el defensa le ha soltado la mano a Ramos. Creíamos que lo iba a expulsar pero al final el árbitro interpreta que no es agresión, le saca amarilla a Adrián y al defensor suyo pero yo creo que todo el mundo ha visto que eso era agresión y era expulsión».

Sobre si el equipo se ha sentido demasiado presionado por jugar con el marcador en contra desde el minuto 13 Pozo ha apuntado que «el gol de ellos nos ha llegado muy pronto, pero el equipo ha hecho méritos para remontar el partido. Hemos podido ganar pero no lo hemos logrado y ya a preparar el partido del sábado ante el Málaga, que va a ser muy bonito».

Por otro lado, el futbolista hispalense explicó que el técnico rojiblanco, Diego Martínez, le ha pedido a la plantilla «que sigamos trabajando, que pensemos en el partido del Málaga porque ganar allí será muy difícil y sería muy especial porque es un campo muy bonito. Hoy el Sporting nos ha presionado mucho en los primeros minutos, nos ha costado entrar y el gol ha llegado muy tarde, lo que creo que nos ha perjudicado bastante».