Selección Española Pozo no estará en la Eurocopa Sub21 Pozo en el encuentro ante el Dépor. / Ramón L. Pérez Luis de la Fuente no ha incluido al sevillano en la prelista de 25 FRAN RODRIGUEZ GRANADA Viernes, 17 mayo 2019, 12:54

Luis de la Fuente, seleccionador de España en su categoría sub21, no ha convocado a Álex Pozo para la fase final de la Eurocopa que se jugará este verano en Italia y San Marino. El extremo rojiblanco fue llamado en el ecuador de la temporada, pero ya se perdió la última convocatoria en la que la selección española jugaba en Los Cármenes ante Rumanía.

Su desaparición de aquella lista obedecía, entre otras cosas, a la lesión muscular que arrastraba desde enero (se rompió en el Granada-Extremadura). Aún así, el sevillano no había dejado de contar para Luis de la Fuente, que lo había incluido en la primera prelista de 50 jugadores. Sin embargo, el rojiblanco no ha superado el último corte y no acudirá a primeros de junio a la concentración internacional.

Pozo no ha participado demasiado en los últimos encuentros del Granada, algo que habrá jugado en su contra visto el talento y el nivel de participación de los convocados. Así pues, Diego Martínez tendrá a Pozo a su disposición hasta la última jornada de liga y unos hipotéticos partidos de 'play off' ya avanzado el mes de junio.