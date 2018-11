Granada CF Pozo se destapa como posible solución para el lateral izquierdo Fede San Emeterio se fotografía con unos aficionados. / PEPE MARÍN El club abrió la Ciudad Deportiva para todo aquel aficionado que quisiera ver la sesión y acudieron cerca de cien rojiblancos pese al frío FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 29 noviembre 2018, 02:32

El Granada entrenó en la que sería su última sesión de la semana a puerta abierta. Y no solo lo fue para la prensa, sino que el entrenamiento de ayer contó con la participación de casi cien aficionados. Un empujón para los rojiblancos, que visitarán una complicada plaza con la probable baja de Álex Martínez. El canterano bético es el único jugador que puede ocupar el lateral zurdo con naturalidad, pues su relevo, Adri Castellano, sigue recuperándose de una lesión de rodilla. La afición se agarra a dos de los jugadores más especiales de la plantilla, como lo son Vadillo y Pozo. Así lo certificaron todas las personas que, al terminar el entrenamiento, solicitaban un minuto a ambos extremos para obtener su firma o un recuerdo fotográfico. Podría no ser el único requerimiento relativamente especial que le hagan a Pozo en los próximos días. Con la defensa torpedeada de confirmarse la sanción de Álex Martínez, y aunque quizá no sea la primera opción, Diego Martínez podría cambiar el dibujo y dar entrada a Pozo para reforzar el carril izquierdo.

El gallego no dio demasiadas pistas en una sesión que careció de la intimidad que a todo preparador gusta a la hora de afrontar un choque y hacer probaturas en firme. Por ello, Diego Martínez prefirió no alterar demasiado lo que viene siendo su Granada. Carlos Neva y Antonio Marín repitieron con el grupo, junto al delantero Dani Moreno, de 18 años y que alterna el Juvenil A de Torrecilla y el filial de Pedro Morilla.

Por lo demás, ninguna baja, además de la del mencionado Castellano y Fran Rico. La sesión la copó un partidillo con dos equipos en el que la intención era generar situaciones de juego real que puedan darse este sábado en La Rosaleda, exigiendo el cuerpo técnico realidad, sobre todo a la hora de defender ciertas jugadas o tapar la salida de balón del equipo rival. Los focos se centraron en las defensas. Una estaba formada por Quini, Germán, Pablo Vázquez y Álex Martínez. En la otra, Víctor Díaz, Marín, Martínez y Neva. Si Álex Martínez no pudiera vestir de corto en Málaga, el técnico tendría que conformar un puzzle con un pieza extraña para con la demarcación libre. Quini es el primer nombre en la lista. El cordobés podría jugar en las dos bandas, aunque su perfil natural es el diestro, donde completó todo el entrenamiento, por lo que si jugara en La Rosaleda normalmente lo haría desplazando a Víctor Díaz hacia el eje de la defensa o directamente a la izquierda.

Si el sevillano Díaz corriera su posición hacia el centro, podría verse a José Antonio Martínez como improvisado lateral zurdo. Diego Martínez no ha hecho, de momento, ninguna prueba con el onubense en la izquierda, por lo que este escenario parece remoto. La de Neva tampoco parece estar entre las primeras alternativas del pontevedrés, sabedor de lo complicada que es una plaza como La Rosaleda para debutar. Es ahí donde aparece el intenso fulgor de un joven con estrella. Pozo estuvo durante el entrenamiento muy atento a realizar las coberturas, a bajar hasta casi su área a defender, intentando aún así conservar su brío en ataque. Y es que no sería extraño ver al Granada, en tareas defensivas, jugar en Málaga con Quini en la derecha, tres centrales y Pozo reforzando el perfil huérfano de Álex Martínez. Toda una prueba de fuego para el 'Giraldillo', sobre el que caería la responsabilidad de formar desde inicio en detrimento de Fede Vico o Antonio Puertas.

Siqueira visitó al Granada

No es una opción para cubrir el carril zurdo, a pesar de la calidad que atesora, el brasileño Guilherme Siqueira, que estuvo en la Ciudad Deportiva. «Es imposible jugar a alto nivel con una lesión así, me duele el tobillo hasta hoy», explicaba sobre su retiro. «Veo un grupo competitivo y unido. A parte de la calidad, la unión fue fundamental el año del ascenso. Yo creo que este año hay equipo para ascender», dijo.