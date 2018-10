Granada CF Pozo: «Es una alegría inmensa marcar en Los Cármenes» El atacante rojiblanco se deshace en elogios hacia la afición rojiblanca, a la que le dedica «la victoria y mi gol» A. NAVARRO GRANADA Sábado, 27 octubre 2018, 21:43

Alejandro Pozo declaró a la conclusión del choque en el que el Granada le ganó a la UD Almería que el equipo almeriense «es un rival muy difícil que venía a hacer su juego. A nosotros nos ha costado hacer el nuestro pero lo importante es que en los minutos finales hemos logrado hacer el gol, que los puntos se quedaran en casa y ya a pensar en la siguiente jornada».

Sobre su papel de revulsivo en la segunda parte ha indicado que «el míster me ha dado la oportunidad de jugar los últimos minutos, he podido meter el gol y me da una alegría inmensa marcar aquí en Los Cármenes. Ha servido para sumar los tres puntos y es con eso con lo que me quedo».

Por último, el goleador de la noche tuvo palabras de elogio hacia la afición del Granada: «Desde que llegué aquí me ha tratado espectacular. A todos los aficionados les tengo que dar las gracias y va por ellos tanto esta victoria como mi gol».