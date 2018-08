Mercado Más porterías cubiertas, menos opciones para Javi Varas /IDEAL Nacho Gil, pretendido por el Granada este verano, podría acabar siendo cedido por el Valencia al Real Mallorca ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 29 agosto 2018, 01:57

El Granada ha iniciado las últimas 72 horas del mercado de fichajes sin haber podido desbloquear la situación de los futbolistas con los que no cuenta de cara a la recién comenzada temporada 2018/19. No hay aparentes avances en relación a las hipotéticas salidas de Javi Varas y de Baena, futbolistas que tienen contrato en vigor con el club rojiblanco. La llegada de nuevos porteros a los clubes de LaLiga que buscaban refuerzos en esta demarcación complica aún más la salida del primero, pues a día de hoy la opción del Valladolid parece la única viable para que Varas se plantee cambiar de aires como desea el club, que sin avances en la operación salida no podrá inscribir nuevos jugadores.

Una vez que las opciones del Extremadura o del Elche quedaron descartadas, en el día de ayer se confirmó que la del Huesca es otra puerta que se le cierra a Varas, puesto que el club oscense ha firmado al internacional serbio Jovanovic para competir con Axel Werner por la titularidad en la portería del conjunto aragonés. El Valladolid, que solo cuenta con Masip como portero de cierto prestigio en Primera división, tenía interés por Cuéllar, portero del Leganés que por ahora es titular en el equipo pepinero, pero que podría replantearse su futuro tras la llegada a su club de Andriy Lunin, guardameta cedido por el Real Madrid.

En cuanto a Baena el mediocampista sigue teniendo la opción de firmar por un club australiano, algo que de momento no ha hecho, por lo que ambos se espera que entrenen en la mañana de hoy a las órdenes del técnico rojiblanco Diego Martínez. Otra salida deseada por el club, la del defensa Martin Hongla, también sigue estancada puesto que el futbolista camerunés sigue perteneciendo al Granada a pesar de las informaciones que le situaban ya en la disciplina de un equipo francés: el LOSC Lille. La negociación entre ambas partes ha resultado infructuosa y se ha acabado rompiendo, por lo que de momento no se le ha conseguido dar salida al jugador del fondo de inversión. De los futbolistas que podían llegar a la entidad rojiblanca, Nacho Gil ha decidido irse al Mallorca según una información de Radio Taronja, que añade que «el Valencia quiere que el club balear pague más de su ficha de lo que ahora mismo ofrece».