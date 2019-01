Granada CF La portería ilicitana, una parcela con un pasado común rojiblanco Edgar Badía. / ELCHE GF José Juan, portero en el ascenso a Segunda con el Granada en el año 2010, y Edgar Badía, que jugó en el filial, se disputan el puesto en el Elche CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Viernes, 18 enero 2019, 00:29

Hablar del Elche es retrotraer al aficionado del Granada a buenos recuerdos. A partidos tensos que tuvieron un desenlace feliz. Luego, con el paso de los años se ha convertido en un rival más. Desapareció la rivalidad mal entendida y los episodios violentos. El próximo lunes vuelve a Los Cármenes con varios integrantes del club con pasado rojiblanco.

El principal es José Juan, un trotamundos del fútbol que con 39 años acumula dos experiencias en Granada, una con el '74, con el que jugó la temporada de Segunda en la campaña 2007/08, y otra con el Granada CF, con el que disputó tres temporadas en las que vivió dos ascensos consecutivos.

Llegó para el nuevo proyecto de Gino Pozzo y Quique Pina en el club y se convirtió en el portero del ascenso a Segunda. Al año siguiente la llegada de Roberto Fernández, con el que luego coincidió en el Lugo, le apartó de la titularidad. Aun así se mantuvo también en el primer año en la máxima categoría. Luego volvió a casa, al Lugo, en el que ha permanecido cinco temporadas. Al Elche llegó el curso pasado para lograr un nuevo ascenso a la 'división de plata'.

En este mercado de invierno ha llegado al club alicantino otro viejo conocido del Granada para competir por un puesto en la portería. Edgar Badía, que jugó en el filial rojiblanco la mitad de la temporada 2013/14, ha sido uno de los tristes protagonistas en la historia que vive el Reus, club al que llegó en enero de 2014 y que ahora ha abandonado tras verse obligado a denunciarlo. «Era una situación muy difícil. Hubo un primer grupo de jugadores que denunciaron primer, porque solo podían denunciar doce de golpe, y los más veteranos lo hicimos luego. Como no se nos pagó quedamos libres. Muy agradecido al Elche por apostar por mí en un momento en el que no es fácil por la posición que ocupo».

Del desenlace que está viviendo el club, al borde de quedar excluido de la competición, asegura el catalán que «ha sido un final totalmente inesperado. Me da una pena grande porque tengo un sentimiento hacia el club importante. No tengo ni idea de cómo va a acabar eso. La solución pasa porque alguien entre en el club y pague la deuda. A día de hoy no parece que la situación esté cerca. Tiene doce jugadores y ahora el portero se ha lesionado para dos o tres meses. Van a seguir compitiendo porque hemos demostrado que somos unos grandes profesionales, pero espero que entre dinero y se arregle todo».

Le costó dar el paso de denunciar, pero era una cuestión obligada. «Solo queríamos poder competir con dignidad y el día a día de un futbolista profesional. Denunciamos con la esperanza de que se nos pagara. La denuncia iba contra la situación, que la generó el propietario actual, no contra la institución».

Ahora llega al Elche con «ilusión y motivación porque estoy en un club histórico, con un estadio e infraestructura espectaculares». Tiene bien asimilado que «este año el objetivo es la permanencia». Sobre su siguiente rival, señala que «no hemos hablado de Granada», ni con José Juan ni con Jorge Cordero, dos compañeros de club con el que comparte pasado rojiblanco.

Su vuelta a Los Cármenes se presenta como algo espacial. «Vine el año pasado con el Reus y fue un partido muy bonito, porque tenía la espinita clavada de no haber podido despuntar en el Granada. Un club también histórico, en una gran ciudad. El año pasado fue un partido más descafeinado porque ya no nos jugábamos nada, pero esta vez vuelvo con la máxima ilusión por jugar en Los Cármenes»

Del equipo de Diego Martínez apunta que «ha hecho una primera vuelta muy buena, por algo han hecho tantos puntos. Si algo destacaría es que de cara a portería tienen un gran porcentaje de acierto. Contra el Reus precisamente tiraron dos o tres veces a puerta y marcaron dos goles. Se les puede generar ocasiones, pero tanto el portero como los defensas se han mostrado muy bien hasta ahora. Es un equipo muy competitivo y a pesar de la igualdad de la categoría ha destacado. Ojalá pueda mantener este ritmo y lograr un ascenso».

Formación en el Granada

El director deportivo del Elche, ya solo por su apellido, recuerda al granadinismo a su etapa anterior. Jorge Cordero trabajó en la dirección deportiva del club ayudando a su hermano Juan Carlos. Formó parte de varios proyectos de la mano de Quique Pina en otros clubes como el Ciudad de Murcia o el Cádiz. En 2017 se hizo cargo de la parcela deportiva ilicitana y ya cuenta con un ascenso que lleva su sello.