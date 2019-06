Futuro El plan A del Granada, conservar la base si se sube Los jugadores del Granada han demostrado una enorme unión en el campo y el vestuario durante toda la temporada. / A. AGUILAR El ascenso supondría la continuidad segura de Fede Vico tras pagar 250.000 euros al Leganés | Víctor Díaz tiene su ampliación atada y el resto de frentes abiertos dependerá de la categoría en la que esté el equipo y el contexto económico RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 6 junio 2019, 08:01

La plantilla y el cuerpo técnico del Granada han sabido aislarse del ruido de fondo que genera la posibilidad de ascenso y la directiva ha protegido al vestuario sin confirmar situaciones de futuro, pero es evidente que hace tiempo que la cúpula de mando planifica la temporada que viene bajo dos escenarios. El plan A, el deseado, para el que quedan unos pasos determinantes, conllevaría estar en Primera división. Aparte de la ilusión que despertaría la gesta, los ingresos se multiplicarían y ampliarían las posibilidades negociadoras con futbolistas al aumentar el tope salarial. El B, afrontar una tercera campaña en Segunda división, supondría otra bajada en el presupuesto, aunque ya no tan brusca como la que hubo tras frustrarse el anterior intento de volver a la élite por la desaparición de la ayuda al descenso.

Si consigue el salto de categoría en los próximos días, bien por la vía directa o por las eliminatorias, el Granada aseguraría a un jugador para el próximo curso que en estos momentos está cedido en la entidad. Se trata del mediapunta cordobés Fede Vico. En el acuerdo de préstamo con el Leganés se estableció una opción de compra obligatoria en caso de ascenso por 250.000 euros –información avanzada por IDEAL en septiembre del año pasado–. Una cantidad irrisoria para el rendimiento que ha ofrecido con la camiseta rojiblanca. Otro jugador que tiene su continuidad atada, aunque aún no se haya hecho pública, es Víctor Díaz. El actual capitán firmó en su momento por dos temporadas con el equipo, por lo que su vinculación concluía a final de esta campaña. Las fuentes que confirman este paso no concretan en cuánto se amplía su estancia, aunque lo normal es que sea por dos cursos más. Para el anuncio habrá que esperar un poco.

Hay otros tres futbolistas en la situación de Víctor Díaz, pero con su porvenir por decidir: son Nico Aguirre, Álex Martínez y Alberto Martín. El primero no ha cuajado, últimamente aquejado de lesiones, y seguramente cambiará de aires. En cuanto al lateral sevillano, era uno de los indiscutibles hasta su lesión en el tendón de Aquiles. Ahora, ya recuperado, no acaba de entrar en los planes de Diego Martínez ante el buen rendimiento de Quini. Lo suyo será una cuestión a afrontar cuando llegue la hora. Por ahora, no tiene nada sobre la mesa, pero tampoco está descartado que haya conversaciones. Algo similar ocurre con Alberto Martín, aunque la falta de minutos puede invitar al extremeño a salir a otro proyecto. En cualquier caso, todos demuestran su implicación en el día a día y hay un agradecimiento a ellos por parte del cuerpo técnico y la dirección. Este año, aunque en diciembre, concluye también lo establecido con Adrián Ramos. Su situación es tan especial que habrá que esperar para saber qué pasa con el delantero colombiano.

A partir de ahí el club tiene varios frentes abiertos. Aparte de Fede Vico, el Granada cuenta con cuatro cedidos más sobre los que no tiene opción de retención. Sí la hubo con Fede San Emeterio, pero la permanencia del Valladolid, equipo propietario de sus derechos económicos, truncó uno de los condicionantes, aparte del propio impulso rojiblanco y el pago de dos millones. Su cláusula de salida ahora, común para cualquier interesado, es de 12 'kilos'. Martínez, Pozo y Ojeda también tendrían que regresar a sus equipos, que son Eibar, Sevilla y Leganés, respectivamente. Si los rojiblancos mostraran interés por que alguno continúe, bien bajo otra cesión o con un traspaso, estarían obligados a sentarse a hablar.

Trece futbolistas nazaríes que visten ahora mismo la rojiblanca tienen contrato cuando acabe el presente ejercicio. Hasta 2020 están firmados Quini, Montoro, Fran Rico, José González, Puertas, Vadillo y Rodri. Hasta 2021, Rui Silva, Aarón Escandell, Adri Castellano, Germán Sánchez –que renovó–, y Bernardo. Hasta 2022 está sólo Ramón Azeez, uno de los tres fichajes de invierno. A partir de ahí, cada cual tendrá que velar por sus intereses y puede haber ofertas por algunos miembros del plantel. El caso más evidente es el de Rui Silva, seguido por escuadras portuguesas. Su cláusula de rescisión es de 15 millones.

Además, y sin contar a los del filial, el Granada tiene a tres futbolistas cedidos en otros clubes, todos ellos con vínculo hasta 2020. Son Raúl Baena (Melbourne Victory, de Australia), Sergio Peña (Tondela, de Portugal) y Pablo Vázquez (Cultural Leonesa). Sobre ellos también planea la interrogante.

FUTBOLISTAS DEL GRANADA 2018/2019 JUGADOR PROCEDENCIA PRECIO (EUROS) HASTA Rui Silva Nacional Madeira 1,5 millones 2021 Aarón R. Granada Libre 2021 Víctor Díaz Leganés Libre 2019 (renueva) Quini Rayo Vallecano Libre 2020 Á. Martínez Betis Libre 2019 A. Castellano R. Granada Libre 2021 Montoro Las Palmas Libre 2020 A. Martín Leganés Libre 2019 Fran Rico R. Madrid Castilla 1 millón 2020 José González R. Granada Libre 2020 Nico Aguirre Chongqing Lifan Libre 2019 Vadillo Huesca Libre 2020 Puertas UD Almería Libre 2020 Adrián Ramos Chongqing Lifan Libre 2019 (dic) Rodri Ríos Cultural Leonesa 70.000 euros 2020

Cedido en el club JUGADOR PROCEDENCIA PRECIO (EUROS) HASTA Fede Vico Leganés Opción compra (250.000 euros) 2019 J. A. Martínez Eibar Cedido 2019 San Emeterio Valladolid Cedido 2019 Pozo Sevilla Cedido 2019

Renovado en el primer equipo JUGADOR PROCEDENCIA PRECIO (EUROS) HASTA Germán Tenerife Traspaso 2021

Fichajes del mercado de invierno JUGADOR PROCEDENCIA PRECIO (EUROS) HASTA Bernardo Lugo 30.000 (bonus por ascenso) 2021 Dani Ojeda Leganés Cedido 2019 Ramón Azeez Lugo 300.000 (bonnus por ascenso, 250.000) 2022