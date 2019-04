La contracrónica Plácido Domingo Vadillo hizo diabluras desde la banda y dio dos asistencias en el partido. / PEPE MARÍN Fue una primera parte para quedarse a vivir en Los Cármenes, para mandar al carajo al mundo exterior que a la misma hora iba contando votos como si fuera lo único que importase JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Lunes, 29 abril 2019, 08:09

Toda la angustia que vivió el Granada y el granadinismo de su mano el pasado sábado en Lugo mutó en calma ayer en Los Cármenes. Los soldados de Diego, que parecen abonados al estoicismo más por placer que por condena, disfrutaron al fin de un duelo tranquilo que nunca peligró, se mire por donde se mire. Fue un domingo plácido, que no Plácido Domingo. No contó el Granada con su director de orquesta, Ángel Montoro, y la sinfonía no fue genial pero sí efectiva. Ganó por primera vez sin él tras dos empates y dos derrotas y durmió a su rival en el segundo tiempo con una nana futbolística que suena mejor en la rueda de prensa si se la llama 'solvencia'.

Es curioso. El fútbol suele ser la realidad alternativa del hincha, el espacio en el que se refugia de la semana cada domingo siguiendo a su equipo, cada dos en su propio estadio. Un mundo ajeno a lo que ocurre fuera. Fue un domingo electoral pero a Los Cármenes sólo llegaron susurros. Todas esas tensas discrepancias que se viven fuera, en los debates de la calle, los bares y las redes sociales, alcanzaron consenso –¡qué palabra!– en la grada. Votantes de Vox y de Unidas Podemos compartiendo asientos que un día fueron rojos y ahora son sepias como las papeletas al Senado. Populares y socialistas abrazándose con las manos limpias, si acaso salpicadas de sal de pipas.

Es el Granada de Diego, amigos. Un equipo sin máscaras que cumple sus promesas y que mantiene el discurso le vaya bien o peor, hasta sus últimas consecuencias. Dice su líder que no piensa mirar la clasificación hasta la última jornada y hay que creerle. A lo mejor llega a Albacete y hace rotaciones, nunca se sabe. Ante el Nástic, sin Montoro, le bastó con su ideario, ese que no depende de ningún hombre en concreto: concentración, pelea, eficacia, defensa, control. Al cierre de esta edición no había confirmación oficial, pero no se descarta que algún granadinista eufórico metiera en la papeleta por la mañana una fotografía de Diego Martínez.

La primera parte fue primavera. El Granada era reconocible aun sin timón y consiguió adelantarse pronto gracias a una jugada marca de la casa de Vadillo, al que, como a todos los genios, a veces hay que frotarlos hasta cabrearlos para que despierten. La embocó Víctor Díaz, uno de los capitanes más ejemplares que se recuerdan en el Granada, al menos en los últimos años, aunque bien podría compartir el honor con Germán, que de nuevo fue capaz de sujetar a los fogosos delanteros del Nástic junto a José Antonio Martínez, sobrado con varios recortes en el área propia. Más tarde se sumaría a la fiesta Rodri, por fin, en las narices de un Mikel Villanueva que tuvo una de esas tardes como las de hace siete años, sólo siete años, cuando aprendió a jugar al fútbol en la universidad porque no pudo ser profesional del béisbol.

Fue una primera parte para quedarse a vivir en Los Cármenes, para mandar al carajo al mundo exterior que a la misma hora iba contando votos como si fuera lo único que importase. Lo que el fútbol une la política lo separa, y lo que el fútbol separa la política lo destruye. El granadinista que disfrutó del primer tiempo, sin ser tampoco una oda al balompié, quería que hubiese durado para siempre, síntoma de un equipo que funciona. Esa parte tan cómoda, sin sufrimiento, en bucle. Ni ascender quería.

La segunda mitad fue otra cosa. Por momentos se pudo oír el silencio de Albert, sólo que sin su carga poética. El Granada suma y gobierna como segunda fuerza. Si el 28-A consiguió que la ciudadanía saliese a votar, se debe mantener la fe en que este equipo llene Los Cármenes. Ojalá.