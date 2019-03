Pepe Mel: «Desconectamos al Granada, lo hicimos mejor» FERMÍN RODRÍGUEZ El técnico de la UD Las Palmas lamenta los dos puntos perdidos por su equipo en el último instante en Los Cármenes JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 24 marzo 2019, 23:02

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, lamentó el empate de su equipo en Los Cármenes después de haberse adelantado en el marcador. «El equipo estuvo muy, muy serio, trabajó muy fuerte como equipo, como tiene que ser en esta categoría. Conseguimos desconectar completamente al Granada. Los chicos lo dieron todo hasta el último momento, no se les puede decir nada», expuso el preparador madrileño, que también refirió que ya le habían advertido «de un penalti clarísimo de Azeez con la mano, aunque no lo he visto y no puedo opinar».

«No es fácil ganar ni adelantarse aquí en Los Cármenes, ante un rival que podía ponerse líder. El punto me vale para la autoestima de los futbolistas porque se lo han ganado pero tenemos que sumar de tres en tres. No nos llega con empates. Para el Granada es un punto fenomenal pero para nosotros es nada», aseveró Mel. «Bajo mi punto de vista, por nuestras necesidades y el rival, lo hicimos mejor que ellos», apostilló el técnico de la UD Las Palmas, quien matizó que «hoy fallamos porque mis cuentas eran de ganar, como siempre» y que su equipo «tuvo que defenderse como pudo en los últimos minutos».

Acerca de las cinco cartulinas amarillas que vieron sus jugadores, Pepe Mel refirió que «mi equipo tiene que ser fuerte, intenso y meter la pierna para ganar y jugar bien en esta Liga».