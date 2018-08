Granada CF Los penaltis premian al Málaga y dan emoción a un partido gris RAMÓN L. PÉREZ El Granada mostró su solidez defensiva y evidenció cierta espesura a la hora de crear peligro. Los penaltis dieron el triunfo al Málaga tras el empate a nada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 12 agosto 2018, 00:02

El Málaga se impuso en el Trofeo Ciudad de Granada tras una tanda de penaltis que dio al partido lo que le faltó durante los 90 minutos: gol y emoción. El choque, fiel reflejo de lo que suelen ser los encuentros veraniegos de preparación, se caracterizó por la ausencia de continuidad en el ritmo y las dificultades de ambos conjuntos para llegar al área rival.

Diego Martínez dio pistas del que podría ser su primer once en Liga. La portería es claramente para el luso Silva, más aún después de la lesión de un Aarón que comenzó la pretemporada a un gran nivel. Pablo Vázquez, otra de las sorpresas veraniegas, se situó con Germán en el eje de la zaga y podría repetir ante el Elche si las molestias de José Antonio Martínez no remiten esta semana. Donde no hubo caras nuevas fue en los laterales. Muchas más en la medular con Aguirre, Vico y Vadillo acompañando a Montoro y Puertas. La inminiente salida de Joselu ha empujado al técnico pontevedrés a jugar con un sólo delantero, Ramos de salida en el partido de presentación.

El equipo rojiblanco quiso gustar desde el principio y exhibió los principales conceptos adquiridos en este mes de pretemporada: repliegue intenso, presión adelantada y paciencia y buen trato al esférico. Sin embargo, el Granada tuvo más problemas para llegar en buena posición a la portería defendida por el internacional marroquí Munir. El Málaga, con menos peso en el partido durante el primer tiempo, no necesitó demasiado para exigir a Rui Silva. El portugés tuvo que estirarse mucho para evitar que Harper pusiera el primer gol en el minuto 16.

Los locales respondieron con timidez, conservando el balón y derivando todo su foco ofensivo a las bandas de Vico y Vadillo. Álex Martínez fue el primero que se atrevió a disparar desde lejos, aunque su chut con la zurda se marchó desviado. Sin embargo, la más clara del primer tiempo volvió a ser para los de Juan Muñiz en una falta lateral que colgó Renato y remató sin marca alguna Héctor. Su testarazo en el segundo palo salió cruzado por muy poco. Bula también probó los reflejos de Rui Silva con un duro chut lejano que puso en aprietos al portero.

En el segundo tiempo el carrusel de cambios no ayudó a que el partido alcanzara un ritmo atractivo a las más de 4.000 personas que acudieron al estadio. Empezó Diego Martínez con el mismo once, introduciendo los primeros refrescos a partir de la hora de juego. El Granada siguió mostrando solidez en defensa, sufriendo incluso menos que en el primer acto. Rui Silva resolvió acertadamente los balones que colgaron los extremos malaguistas y jugó con los pies para desahogar a los centrales rojiblancos. La única ocasión de peligro fue esta vez para los nazaríes. Álvaro Vadillo hizo la mejor jugada del encuentro para dejar asistir a Puertas. El diez local remató a la media vuelta y se topó con la mano salvadora de Munir. Quini, en las postrimerías del amistoso, exhibió su mejor visión de juego para filtrar un gran pase a Juancho. El canterano, que llevaba sólo unos minutos sobre el césped, estuvo algo lento y no definió. Así llegó a su final un partido tedioso que al menos tendría la emoción de dilucidar quién levantaba la copa por los lanzamientos de penalti.

Iván Jaime se gustó al batir a Rui Silva 'a lo panenka' justo después de que Rodri mandara su lanzamiento a las nubes. Curiosamente, Juan Cruz quiso imitar a su compañero, pero el portugués no picó y ridiculizó el segundo 'panenkazo' de la noche. José Antonio González lanzó con tranquilidad el mejor penalti de la velada, fuerte, a media altura y pegado al palo. Tampoco tembló Vico para batir al meta. Pau Torres y Ricca acertaron con los suyos y el canterano Juancho falló el que dio al Málaga el Trofeo.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Pablo Vázquez (Quini, m.61), Álex Martínez (Adri Castellano, m.61), Montoro (Andrés García, m.89), Aguirre (José González, m.61), Fede Vico, Puertas (Alberto Martín, m.81), Vadillo (Juancho, m.73) y Adrián Ramos (Rodri, m.61).

Málaga CF: Munir, Cifuentes, Pau Torres, Luis Hernández, Ricca, Bula, Adrián González, Ontiveros (Juan Cruz, m.55), Renato (Iván Jaime, m.66), Harper (Antoñín, m.82) y Héctor (David Ramos, m.55).

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez, del colegio andaluz. No amonestó a ningún jugador.

Incidencias: Partido correspondiente a la XLI edición del Trofeo Ciudad de Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 4.769 espectadores (cifra oficial).