«El día de los penaltis contra el Celta vimos que el ascenso era nuestro»

El ejemplo de Roberto para ganar el ascenso

Cada dos domingos, desde la orilla del embalse de Iznájar, allí donde reposa el Genil, hasta el templo del Zaidín enfundados en telas rojiblancas y persignándose a los colores. No es mal camino el que estos treinta socios de la Peña Roberto Fernández realizan desde Zagra a Los Cármenes para animar al Granada. Fundada en el 2014 en las instalaciones del Bar Tarzán de Zagra, por Juan Alonso y grupo de buenos y fieles aficionados, esta asociación fue bautizada en honores al Gato de Chantada, a Roberto Fernández, el guardameta héroe del ascenso a Primera. «Ha sido tan importante para el Granada que decidimos ponerle su nombre a esta peña», cuenta Silvia, una de sus asociadas. Dice ella que entre los incondicionales zagreños «ilusiones hay muchas, pero esto es el Granada y ya sabemos lo que pasa cuando creemos que está todo hecho. Así que vamos partido a partido, tal y como dice Diego Martínez», afirma. Quedan grabados a fuego muchos momentos, pero sin duda inolvidable el día que Roberto Fernández acudió a la sede para inaugurar oficialmente la peña que llevará eternamente su nombre. Y no será mal rincón para disfrutar de futuros éxitos. / C. G.