Granada CF - CD Leganés Pellegrino: «El Granada es muy buen equipo, juega bien al fútbol y tiene muchísima intensidad» Mauricio Pellegrino da instrucciones durante un encuentro de este curso. / EFE El entrenador del Leganés subraya que el duelo ante el conjunto rojiblanco «va a ser una parada complicada» y asegura que su plantilla viaja «con mucha ilusión» por seguir mejorando CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Viernes, 27 septiembre 2019, 18:49

No corren buenos tiempos en Leganés, pero, al menos por el momento, el ánimo no decae. El conjunto pepinero, próximo rival del Granada, es colista, con sólo dos puntos en su cuenta particular, aunque su entrenador, Mauricio Pellegrino, ha asegurado en su rueda de prensa previa a la séptima jornada de Liga que «no somos el peor equipo de España por estar aquí». Tratará de demostrarlo en Los Cármenes, ante un Granada que, bajo su punto de vista, «es muy buen equipo, juega bien al fútbol y tiene muchísima intensidad», motivos por lo que es consciente de que su visita al conjunto rojiblanco «va a ser una parada complicada».

«El Granada está jugando muy bien, tanto dentro como fuera de casa, y han sacado partidos adelante incluso con holgura», ha subrayado el técnico blanquiazul, que ha añadido que «mantienen la idea del año pasado, cuando hicieron un torneo excelente, y le han sumado jugadores de nivel». «Es un equipo muy competente, muy fuerte en casi todos los momentos del juego», ha agregado.

A pesar de ello, Pellegrino sostiene que «allá vamos con ilusión de competir y de ir mejorando cada vez como equipo, manejando diferentes situaciones». «Sabemos que tenemos que seguir creciendo y tenemos muchas cosas por pulir», ha admitido el entrenador pepinero, quien recuerda que, aunque su equipo «ha estado bastante bien» en defensa, puede «hacer mejor las cosas» a nivel ofensivo.

Cuestionado sobre si el empate sería bueno, el técnico argentino ha recordado que siempre prepara los encuentros «pensando que podemos ganar y haciendo lo mejor de nuestras posibilidades», si bien recuerda que es el desarrollo de los duelos el que determina cuál es el premio que recibe cada contendiente. «Tenemos que ir a merecer ganar, a hacer todo lo posible para merecer ganar el partido», ha advertido el entrenador blanquiazul.

Por último, en relación al 'once' que pondrá sobre el césped de Los Cármenes, Pellegrino ha apuntado que parte con las bajas del 'Pichu' Cuéllar, Rodrigo Tarín, Roberto Rosales y Szymanowski, tras lo que ha argumentado que ha «cambiado algunos jugadores» porque consideraba «que habían corrido mucho y que estaban cansados», debido a la cantidad de encuentros disputados en esta semana. No obstante, ha destacado que «la mayoría está bien y casi todos tienen ganas de estar», para añadir finalmente que «jugadores tenemos y vamos a estar bien preparados para afrontar el partido».