Pedro Sánchez: «El Granada va como un tiro»

Pedro elogió el comienzo de los rojiblancos y aseguró que intentarán romper la buena dinámica en la que llegan a Riazor

Pedro Sánchez, exjugador rojiblanco actualmente en el Deportivo de La Coruña, habló antes de reencontrarse con algunos de sus compañeros este lunes. El Granada, enrachado, viajará a Riazor para enfrentarse a un conjunto gallego al que los resultados no han sonreído en los últimos encuentros. «Si valoramos los resultados, es la peor semana. Pero empieza una nueva para mejorar y trabajar para pulir los detalles que nos han hecho fallar en estos partidos», comentó Pedro Sánchez.

«Hemos llegado tarde en las segundas jugadas, ellos las cogían todas, se hinchaban a córners. Pero el equipo compitió para ampatar. No pudo ser y al final es una pena», dijo sobre las claves para entender por qué el Dépor no había puntuado en Alcorcón. «Hemos jugado cuatro partidos fuera y hay momentos en los que ellos también tienen que atacar porque juegan en casa, te van a atacar y te van a acribillar. Hay minutos como los de Extremadura o Tenerife en los que teníamos el partido controlado, estamos intentando tener más regularidad y saber cómo hacerlo cuando vengan momentos malos en los partidos», sentenció el extremo diestro.

En lo personal, confesó estar contento y trabajando para estar mejor cada domingo. «No podemos compararnos con otros equipos, sino mejorar cada día, cada domingo para sumar de tres en tres. No siempre se puede, pero vamos a intentar seguir para coger una buena racha», comentó y negó que el equipo no se hubiera adaptado aún al esquema. «Los rivales te aprietan y estudian. No es fácil estar cómodo. Pero creo que el equipo va a ir de menos a más y que está trabajando muy bien».

«Esto es muy largo y muy difícil. Vamos a pensar primero en el Granada que tiene jugadores muy buenos, muy buen equipo y viene en una buena dinámica. Va a ser muy difícil. Intentaremos romperla», comentó sobre su último club antes de recalar en La Coruña. «Han empezado muy bien, van como un tiro, pero vienen a un campo muy difícil y espero que el partido se les complique y se queden los tres puntos», agregó.