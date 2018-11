Ex rojiblanco Pedro Sánchez acabó lesionado el último partido del Dépor Sufre una lesión miofascial de grado 1 en su bíceps femoral izquierdo A. NAVARRO GRANADA Martes, 6 noviembre 2018, 21:37

El ex jugador del Granada Pedro Sánchez, ahora en el Deportivo, sufre una lesión miofascial de grado 1 en su bíceps femoral izquierdo.

El ex rojiblanco fue sustituido con molestias en el último encuentro del equipo gallego ante Las Palmas y ahora, a pesar de que el club no ha dado fecha de recuperación exacta, su participación el Deportivo-Oviedo de este sábado no está asegurada.

En lo que va de Liga Pedro lleva jugados siete partidos, en los que ha anotado un gol.