LA PREVIA Un paso más para acabar en lo más alto El Granada necesita vencer en Tenerife para asegurarse el liderato antes de cerrar el 2018 CAMILO ÁLVAREZ Viernes, 21 diciembre 2018, 09:40

Independientemente de lo que pase esta tarde en el Heliodoro Rodríguez López los jugadores y el cuerpo técnico del Granada podrán marcharse de vacaciones navideñas satisfechos del trabajo realizado hasta la fecha. Las 18 jornadas disputadas hasta hoy lo han situado en lo más alto de la clasificación con una regularidad que todos envidian en la categoría. Ha pasado por fases de juego brillantes y otras más pragmáticas, pero siempre con un denominador común: la competitividad. Deportivo y Málaga acechan su liderato, por lo que sólo ganando se asegura acabar primero el 2018.

La carga física y la utilización de un número limitado de efectivos ha llevado a los rojiblancos a perder cierto brío en las últimas jornadas, algo que no se ha notado en absoluto en los resultados, ya que suma por victorias sus tres últimos encuentros, en los que, además, no ha encajado un solo gol. Dos de ellas las obtuvo fuera de casa, donde no se siente incómodo ni mucho menos.

A lo largo de la temporada ha sabido manejar a la perfección los estados de ánimo de los equipos a los que se ha enfrentado. Ya lo demostró en Zaragoza, donde logró desquiciar a los locales con su fútbol. El Tenerife es otro histórico que anda inmerso en un proceso de cierta ansiedad provocado por su situación en la tabla. A un único punto de la zona de descenso, el conjunto chicharrero sabe que de no ganar hoy puede cerrar el año en una posición muy complicada.

Su técnico es un conocido de la parroquia granadinista. El entrenador llamado a devolver al Granada a Primera la campaña pasada. Se quedó en el intento José Luis Oltra pese a que cuando lo cesaron tenía al equipo quinto, en zona de 'play off'. Tras tomarse un periodo obligado de recesión, el valenciano fue el escogido para enderezar el rumbo del 'Tete', aunque le está costando. Los resultados son engañosos. Ha merecido más de lo que dicen sus puntos, sobre todo en casa, donde se comporta de forma mucho más competitiva. Rasgo característico de los equipos de José Luis Oltra y algo que le condenó en Granada, pues en Los Cármenes tuvo una marcha firme y segura pero sólo obtuvo tres victorias de visitante, un hándicap que le acabó costando el puesto.

Sin novedades

Con todos disponibles salvo las tres bajas de larga duración (Fran Rico, Adri Castellano y Álex Martínez), el técnico del Granada afronta la cita de Tenerife con la única duda de saber si sus jugadores han tenido el tiempo suficiente para recuperar el mejor estado de forma. Diego Martínez se lleva a 19 futbolistas, incluido el mediocentro José González, la novedad en la convocatoria. Esta semana se ausentó de alguna sesión Ángel Montoro por una cuestión personal, pero llega en plenas condiciones. Con casi todos los puestos decididos, sólo la mediapunta suscita cierto debate a estas alturas. Antonio Puertas se ha adelantado a Fede Vico en las dos últimas jornadas, aunque no ha despejado las dudas. Vico fue un elemento diferenciador en la segunda parte ante el Oviedo, pero el contexto era distinto a un partido desde el inicio.

Más problemas tiene Oltra para encontrar un once competitivo que plante cara al líder. Se pierde el partido por sanción su delantero estrella, el serbio Filip Malbasic, pero recupera a José Naranjo, que no pudo jugar el derbi canario por sanción. Tampoco el valenciano puede contar con su habitual lateral derecho, Luis Pérez, por el que presumiblemente jugará Raúl Cámara.

El 2019 comenzará con un plato fuerte para el Granada, la visita del sorprendente Albacete. Para entonces ya se habrá abierto la ventana de fichajes de invierno, en la que el club rojiblanco busca un par de refuerzos que den estabilidad al proyecto. Diego Martínez pidió como mejor fichaje que no salga ninguno de sus actuales pupilos. No anda sobrado de personal. Antes está el Tenerife. Luego, turrones y villancicos.