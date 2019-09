Granada CF - CD Leganés Un partido de otro universo Andreas Pereira trata de marcharse de un zaguero del Leganés. / ALFREDO AGUILAR El único encuentro que han disputado Granada y Leganés en Los Cármenes en Primera terminó con truinfo pepinero por 0-1 ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 28 septiembre 2019, 01:54

Sólo han pasado tres años, pero parece una eternidad. En el único Granada-Leganés que se ha jugado en Los Cármenes con ambos equipos en Primera división granadinos y madrileños vivían en universos distintos y lo que sucedió en el césped del estadio del Zaidín tuvo su eco en las dos siguientes temporadas. El Granada purgó sus pecados en Segunda y el Leganés se asentó en Primera, logrando tres permanencias consecutivas pese a ser un municipio del área metropolitana de Madrid que apenas alcanza los 200.000 habitantes.

El contexto en el que se disputó aquel partido es importante para entender lo que sucedió a la finalización del mismo. El Granada había destituido en la jornada seis de la temporada 2016/17 al entrenador al que tres meses atrás había contratado para liderar un proyecto a largo plazo: Paco Jémez. El inicio liguero del equipo había sido malo y las excentricidades del técnico cordobés no ayudaban a calmar los ánimos. Al Granada lo dirigió en aquella cita Lluis Planagumá, el entrenador del filial, al que le llegó la oportunidad de debutar en Primera de manera interina. El técnico catalán intentó arreglar lo que le había costado el puesto a Jémez, que no era otra cosa que la sangría defensiva con la que el Granada se había convertido en el equipo más goleado del campeonato (15 goles recibidos en seis jornadas). No tuvo mucho éxito.

El resultado final de 0-1 motivó la ira de los aficionados granadinos, que no sólo pitaron a sus jugadores por la mala imagen ofrecida sino que además sacaron pañuelos blancos en dirección al palco, pidiendo la dimisión del recién llegado John Jiang. El gol marcado por Szymanowski, que junto a Rubén Pérez es el único jugador de aquel equipo que continúa en el 'Lega', desató una gran crisis que desde el club granadino se intentó reconducir con la contratación de Lucas Alcaraz, que no pudo sumar su primera victoria hasta la jornada 13. Aquel Granada experimentó una tímida reacción, insuficiente, y fue Tony Adams el técnico que finalmente certificó el descenso de los granadinos a la categoría de plata. En el Leganés, Víctor Díaz y Darwin Machís celebraban la permanencia pepinera. Todo ha cambiado. Un universo nuevo.