Granada-Elche Pacheta: «Hemos hecho suficiente para empatar» El entrenador ilicitano reconoció marcharse enfadado por no saber defender en Los Cármenes el balón parado FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 22 enero 2019, 00:48

El Elche no pudo arañar ningún punto en casa del líder, a pesar de haber puesto en aprietos al conjunto rojiblanco en una segunda parte que mejora las sensaciones con las que José Rojo, 'Pacheta', vuelve para su hogar. Agradeció al Granada la cesión de las instalaciones de su Ciudad Deportiva para el último entrenamiento previo al encuentro y el trato dispensado por el club nazarí a la expedición franjiverde.

PARTIDO: «Tuvo dos partes muy distintas. En la primera han tenido muchas situaciones de gol, los palos y sobre todo las jugadas a balón parado, en las que no hemos sabido ajustarnos. En la segunda parte hemos tenido la valentía que nos faltó en la primera, también tuvimos más llegada con el risego que eso supone y hemos tenido situaciones para haber empatado. Ese es el resumen».

¿CON QUÉ SE QUEDA?: «Con que tenemos que mejorar el balón parado. Me quedo con la reacción del equipo ante el líder y en su casa, que no es fácil. Lo que pasa es que tenemos una manta que si nos tapamos la cabeza se nos enfrían los pies y si te tapas los pies se nos enfría la cabeza. No podemos sufrir tanto al balón parado, tenemos que ajustarnos».

ENTRADA DE KARIM EN EL ONCE: «Ha hecho un partido fantástico con balón y sin balón. El problema del equipo sólo ha estado en el ajuste del balón parado. Hasta en la primera parte hemos tenido muchas llegadas por fuera, pero el centro y ese último pase no ha sido bueno. No hemos sido contundentes en su área».

MERECIMIENTOS: «En el segundo tiempo hemos pegado un palo y hemos metido un gol. Luego hemos tenido suficientes ocasiones para empatar»

GRANADA: «Quiero felicitar al Granada por el tipo de juego que hacía, es un equipo muy fuerte que te pasa por arriba. Por eso son líderes».

ÉDGAR BADÍA: «Es un muy buen portero que ha jugado más de cien partidos de segunda en unos tres años».

ÁRBITRO: «El arbitraje ha sido fantástico, aunque creo que en el manejo de los tiempos debió alargar más por las pérdidas evidentes de tiempo. Al árbitro no se le ha ido el partido y ha dominado las situaciones».

DEFRAUDADO: «Jamás estaré defraudado con el club ni con estos chicos. Me voy enfadado porque hemos tenido la oportunidad de hacer algo grande. Hemos hecho un segundo tiempo fantástico, pero tenemos que ajustar el balón parado, en el que somos buenos. Nuestros jugadores son altos y muy fuertes, pero nos hacen daño. Por eso me voy enfadado».