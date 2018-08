Elche Pacheta: «Hemos analizado bien el planteamiento del Granada» Pacheta durante el Elche-Granada de pretemporada. / Pascu Méndez El técnico ilicitano confesó pleno optimismo y prometió a su afición dejar el alma en cada partido FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 17 agosto 2018, 14:17

José Rojo Martín, más conocido como 'Pacheta', habló con los medios de comunicación el día antes de comenzar la temporada recibiendo al Granada. El entrenador del conjunto franjiverde destacó lo especial que es la semana previa al comienzo de la competición y las buenas sensaciones que el equipo le ha dejado en los últimos compases de la temporada.

Momento actual del Elche:

«Llegamos en un buen momento, con buenas sensaciones y la energía positiva para ser optmistas. Mantener el bloque es una ventaja sin duda, además los nuevos se han acoplado bien y con un equipo como el mío es difícil fracasar»

Afición:

«El número (12.000 abonados) nos genera ilusión y nos hace pensar que estamos en un camino interesante. Sé que seremos más de 12.000 porque vamos a darles todo. No olvido las ovaciones cuando no ganamos contra el Mallorca o el Villarreal 'B' y me las apunto en el corazón. Si no anamos, que la gente vea que al menos has dado toda el alma»

¿Cómo llega personalmente al debut?:

«Maduro. Debutar en Segunda es un punto a favor, pues también fui novato en el pasado 'play off' de ascenso y no se escapó»

Semana especial:

«Ahora viene lo de verdad y todos nos activamos. Llegamos en un momento de ilusión muy potente. La Liga nos dirá dónde vamos a estar, pero quiero lanzar el mensaje de que tenemos que ganar porque somos un equipo con hambre y eso normalmente da premio»

Su once para el primer partido:

«Tengo varias dudas aunque lo voy teniendo todo más claro. Ya tengo a los 18 citados en mi mente. Todos quieren jugar y tienen nivel para que en cada posición juegue uno u otro. Esta semana tenemos dos bajas importantes por sanción, pero el grupo no se debilita por eso. Xavi Torres (que era duda hasta último momento) por ejemplo está bien y juega fijo. Quizá tendríamos que cuidarle más pero las circunstancias son las que son»

Fichajes y salida de Unai Simón:

«Que se vaya un jugador 20 días despues de venir no es agradable, pero me alegro por él porque vuelve al Athletic y ojalá pelee por jugar allí en Primera. Buscamos otro portero pero sin prisa, porque confío en José Juan y Real. Lo del límite salarial es algo que no sé, pero no me ha condicionado la convocatoria de mañana»

Granada:

«Esperamos un buen equipo, pero estamos preparados para su planteamiento. Hemos analizado todas sus opciones y vamos a ir a por la victoria. Es verdad que nosotros somos un equipo reconocible y fácil de analizar, pero a veces un rival es muy difícil de combatir aunque le conozcas»