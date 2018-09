Elche-Granada Pacheta: «El Granada hace muy bien las cosas, pero hemos estado a su altura» LaLiga El entrenador franjiverde se mostró aliviado por obtener la primera victoria oficial de la temporada y elogió al Granada FRAN RODRÍGUEZ ELCHE Viernes, 14 septiembre 2018, 01:48

José Rojo Martín 'Pacheta' habló ante los medios tras la balsámica victoria que obtuvo su equipo en Copa del Rey ante el Granada. Tranquilizadora porque el Elche no ha arrancado bien en La Liga 1|2|3.

Primera victoria del curso:

«Esto nos dará moral e ilusión. Vimos que tenemos fondo de armario y me genera alegría y confianza ver que tenemos alternativas»

Análisis del partido:

«Dentro del partido hubo muchos partidos. Me quedo con el nivel altísimo de los que han debutado y todos se merecen ese reconocimiento. Buscábamos ser precisos y rápidos en el área contraria para ser matadores y oler la sangre. Pero aún no somos rápidos ni precisos»

Sufrimiento final:

«Nos pusimos 2-0 y el rival se ha venido arriba. No hemos sido capaces de manejar el partido aunque hemos tenido muchas ocasiones de gol para hacer el tercero. Los últimos diez minutos no queríamos llegar con incertidumbre en el marcador y nos han hecho el gol. Habrá que ver qué ha pasado en el córner. Nosotros hemos hecho muchas llegadas de peligro pero nos falta 'matar'. A veces es difícil de explicar que al final del partido se quiera acabar el partido y no ir a por el tercero y el cuarto. Hacemos muchas cosas bien en los partidos y eso nos da confianza»

Sobre el Granada:

«Hemos llegado mucho ante un rival fantástico, aunque ha hecho cambios también. Es un equipo grande que mete miedo y hace muy bien las cosas porque está muy bien trabajado y armado. Es un equipo muy potente, pero hemos estado a su altura»