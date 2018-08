Granada CF Pablo Vázquez, renovado y titular en Elche con el equipo rojiblanco /PASCU MÉNDEZ El central amplía su vinculación hasta 2020 y es el cuarto futbolista que promociona esta temporada desde el filial ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 17 agosto 2018, 00:24

El esfuerzo de Pablo Vázquez durante este último año está obteniendo sus frutos. Si la pasada campaña su sobresaliente primera vuelta con el Granada B le valió para debutar en Segunda con la AD Alcorcón, este verano el central valenciano de 23 años ha luchado contra la adversidad y ha ofrecido lo mejor de sí mismo para convencer al técnico del Granada, Diego Martínez, de que merece un sitio en el primer equipo. Su entrenador confirmó hace unos días que su continuidad en la primera plantilla estaba asegurada y el Granada lo oficializó en el día de ayer, comunicando a su vez que su contrato se amplía dos años más, hasta el 2020. Esta operación es similar a la que el club rojiblanco llevó a cabo anteriormente con el guardameta Aarón, el lateral izquierdo Adri Castellano y el mediocampista José González.

Todos ellos han promocionado del filial al primer equipo durante este verano y han renovado por dos temporadas más. No obstante, el caso de Pablo Vázquez es algo especial porque todo apunta a que, además de su ampliación de contrato, este fin de semana debutará como titular con la camiseta del Granada CF en el estreno liguero del equipo ante el Elche. Y es que para el encuentro de mañana sábado en el estadio Martínez Valero no está confirmada la presencia de José Antonio Martínez, que arrastra unas molestias físicas de las que se está recuperando, pero que por ejemplo le impidieron entrenar con normalidad durante la jornada de ayer.

Esta circunstancia facilita la titularidad de Pablo Vázquez en el centro de la defensa junto a Germán Sánchez, siendo ésta la pareja de centrales que defendió los intereses del equipo rojiblanco durante la mayor parte del último compromiso amistoso de la pretemporada: el disputado en casa el pasado sábado ante el Málaga CF. La actuación de ambos fue bastante convincente y el equipo dejó su portería a cero por sexta vez durante este verano (0-0 final). Con esta pareja de centrales sobre el campo los atacantes malagueños apenas inquietaron a Rui Silva, que sólo se tuvo que esforzar en detener lanzamientos lejanos y estar atento en las jugadas de estrategia que desarrolló el conjunto blanquiazul.

Víctor Díaz

El 'plan C' para Diego Martínez, por si las opciones de alinear a Pablo Vázquez o a José Antonio Martínez no fueran factibles a última hora, pasaría por utilizar como central a Víctor Díaz y dar entrada a Quini como lateral derecho, un experimento al que el entrenador rojiblanco también ha recurrido esta pretemporada. Esta solución en principio solo debería ser usada por el técnico en caso de extrema necesidad, pues hasta ahora ni Pablo Vázquez ni Martínez le han dado motivos a su entrenador como para no confiar en ellos.