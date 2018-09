Granada CF Pablo Vázquez: «Un contratiempo en un minuto nos ha condicionado todo» AGENCIA LOF El central rojiblanco lamenta haber fallado la última ocasión de su equipo porque «tuve mucho tiempo para pensar y el portero se me echó encima» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 14 septiembre 2018, 02:09

Pablo Vázquez manifestó a la conclusión del Elche-Granada que, a pesar de marcar el gol de su equipo, «uno no puede estar contento cuando no pasa de ronda. Del gol me acordaré menos cuando en la última no conseguí acertar en el 90 o 91 de partido. Veníamos con muchas ganas y no ha podido ser».

Según ha explicado en esa ocasión «el balón venía muy llovido y quizá lo malo ha sido que he tenido mucho tiempo para pensar. El portero se me ha echado encima y si llego a marcar nos habríamos ido a la prórroga y creo que habríamos tenido muchas opciones de pasar».

A su juicio «cuando el partido estaba más calmado surgió un contratiempo en un minuto que nos ha condicionado todo. Aún así tuvimos nuestras opciones, pero no se pueden sacar muchas conclusiones por haber jugado durante 50 minutos con uno menos».