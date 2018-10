Exrojiblanco El Osasuna reclama 500.000 euros al Córdoba por Jaime Romero y bloquea sus derechos Jaime Romero en el último partido, precisamente, ante Osasuna. / La Liga Según el club rojillo, no se habría alcanzado un acuerdo toda vez pasada la fecha del cobro, motivo por el que han reclamado. El Córdoba lo niega todo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 16 octubre 2018, 13:46

El Osasuna ha reclamado al Córdoba medio millón de euros por el extremo Jaime Romero, jugador que pasó por diversos clubes antes de jugar en el club rojillo y el califa, entre ellos el Granada. Del exrojiblanco, el Córdoba debe aún 500.000 euros que tendrían que haberse abonado al club de Pamplona a finales de septiembre. La delicada situación económica de los andaluces ha provocado que el pago no se hiciera, motivo por el que Osasuna quería reclamar a la LFP a principios del mes actual. Sin embargo, la cúpula blanquiverde habría pedido a los rojillos esperar al pasado fin de semana -el del 13 y 14 de octubre- para verse en persona aprovechando la celebración del Osasuna-Córdoba de Liga.

El club navarro tuvo a principios de esta semana una nueva edición de «Osasuna te escucha», un evento en el que la entidad responde a las cuestiones que preocupen a los socios. Uno de ellos pidió personalmente que no se fuese permisivo y se reclamara el pago al Córdoba. La respuesta de Fran Canal fue rotunda. «La factura se emitió pero no hemos cobrado y no hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos dan garantías. Lo que hemos hecho es reclamar ante LaLiga y bloquear los derechos federativos del Córdoba hasta que paguen».

El Córdoba niega la denuncia

Por otro lado, Jesús León, presidente del Córdoba, negaba que el caso haya llegado al extremo de esa reclamación a La Liga por parte del club rojillo, algo que contrasta con el peso de las palabras del director general de Osasuna, Fran Canal. El Córdoba se pronunció formalmente con un comunicado en el que explica que el pasado sábado se alcanzó un acuerdo verbal con Osasuna para aplazar el pago pendiente hasta el primer día de diciembre. La Liga, de momento, permanece al margen, sin hacerse saber si la denuncia fue realmente interpuesta por el Osasuna, algo que de ser cierto no sería entendido por la entidad cordobesa, que podría reaccionar ante el Osasuna y La Liga en las próximas horas.