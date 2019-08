Proletarios Cal en los tacos «El balón a tomar por... saco», dijo Zidane ante un periodista, y pareció más auténtico que el Cholo al decir que siguen siendo «el equipo del pueblo» Zinedine Zidane se lamenta tras una acción de su equipo. / EFE JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 27 agosto 2019, 01:37

Ahora nadie quiere ser el mejor. Para qué. Ni favorito, ni estrella. «¿Qué necesidad?», se preguntarán algunos. En realidad es hasta inteligente, con lo sencillo que es que no se espere nada de uno. Esa inferioridad de partida es la que no quiere perder Simeone ni aun pagando más de 120 millones por João Félix, que tuvo nerviosa hasta el domingo a la planta noble del Camp Nou, preguntándose si no habría sido más sencillo irse a por el portugués costando lo mismo que Griezmann. «Social, moral y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía», vino a decir el Cholo. Al carajo la presión, la expectativa.

Pareció más auténtico Zidane. «Después de marcar, encerrarnos todos y el balón a tomar por el… saco», se encogió el entrenador del Real Madrid ante un periodista. Se medía al Valladolid de San Emeterio y ha sido criticado porque qué tendrían que hacer los demás si el mismísimo Real Madrid puede permitirse lo de mandar el balón a tomar por el… saco. Qué más se le puede pedir a Zidane si sigue jugando con los mismos que tuvo Benítez antes de las tres Champions del francés y sin Cristiano, dirán otros. Hay en aquella declaración un reconocimiento de la debilidad que emociona y que al mismo tiempo supone una muestra de respeto hacia los demás. Nadie quiere ser de la galaxia.

Las primeras jornadas de Liga dan lugar a situaciones tan esperpénticas como que el Sevilla vaya primero mientras el Betis es colista, aunque sólo una de esas dos posibilidades sonaría disparatada al final del campeonato. Ausente el rey Messi, estos días se hablará de un adolescente elevado a supernova: Ansu Fati. Resurge el entusiasmo tóxico que ya se llevó por delante a otras criaturas de 16 años como Ødegaard, ya resucitado al menos un par de veces en la prensa madrileña. Recuerdo a Fati pasándolas 'canutas' en Armilla contra el Juvenil rojiblanco en mayo. Pero claro, ahora todos quieren ser como el Granada.