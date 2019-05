Granada-Tenerife Oltra: «El Granada nos ha superado completamente en todo» Oltra se lamenta durante el partido. / LaLiga El entrenador del Tenerife no ocultó su decepción con la imagen que mostró el equipo, sobre todo en el primer tiempo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 11 mayo 2019, 00:06

José Luis Oltra compareció tras el encuentro que su equipo perdió en Los Cármenes. El preparador valenciano afirmó con rotundidad que el partido en Granada ha sido uno de los peores que ha hecho su equipo. «La imagen que dimos en la primera parte fue muy triste», dijo sin dudas.

- MAL PARTIDO: «La valoración es mala. Sirve de poco, pero lo único que puedo hacer es pedir disculpas. No hemos estado a la altura. Hemos planteado una cosa y un error al principio nos ha lastrado y nos han entrado las dudas en todo. No hemos estado bien en nada, ni con balón, ni en presencia, ni en defensa. La primera parte es muy triste y se lo dije en el descanso. En la segunda el gol nos ha permitido llegar vivos al final, pero no ha sido un buen partido. Ha sido muy malo, no hemos competido nada bien. No estamos para lamentar ni estábamos para celebrar. Estamos para corregir, levantarnos y pelear hasta el final».

- SUPERADOS: «No quiero decir cosas que no vayan a ayudar y me puedan pasar factura, pero el Granada nos ha superado completamente en todas las facetas del juego. Todos los duelos, los balones divididos,... el equipo tiene esas lagunas de carácter y yo soy el primer responsable. Hay que pensar ya en el siguiente partido».

- PROBATURAS: «Siempre quedan cosas por probar y por hacer. En mi caso, levantar el ánimo y tratar de mejorar en todo lo que dependa de mí. Hoy pensaba contrarrestar a un equipo que está en buen momento y en un campo complicado. Por eso buscas poner un equipo con carácter y experiencia, aunque teníamos bajas que no son excusa. Cuando, además de que te superan, se lo pones fácil... El primer gol se lo damos nosotros. Cuando un equipo se juega lo que se está jugando y tiene un ambiente como el que se vive aquí, parece que salen al campo ya ganando. Un equipo vuela y el otro transmite una sensación muy pobre».

- DIMISIÓN: «Un entrenador debe levantarse rápido de las derrotas y no contagiarse en la euforia. ¿Debo plantearme cosas? Sí, plantearme la selección de jugadores, quiénes están mejor para competir, en qué podemos mejorar. Eso es lo que me compete a mí».

- DESCANSO: «Estaba muy enfadado. No procede decir lo que dije al descanso. Tengo que pensar por la entidad, por los partidos que quedan y sacar esto. En otros momentos soy muy claro y hoy también: hemos hecho una primera parte muy mala. Pero tampoco quiero cargar más, y menos con tanto en juego. No le vendría bien a los futbolistas, la gente estaría preocupada y con más dudas».