Rival Oltra: «El Granada ha rebajado las expectativas y acertó con los jugadores y el cuerpo técnico» Oltra da indicaciones a los suyos en un partido. / LaLiga El técnico no rehuyó la autocrítica pero se muestra esperanzado en que su plantilla compita ante el Granada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 20 diciembre 2018, 17:20

José Luis Oltra habló con los medios antes de recibir este viernes al equipo rojiblanco, al que dirigió durante más de medio curso en la temporada 2017-18. El valenciano es conocedor de muchas de las armas del equipo y las características de un plantel que llega como el mejor visitante de la categoría.

ÚLTIMO PARTIDO DEL AÑO: «Queremos marcharnos dando una alegría a nuestra afición. Para ello tenemos que tener cuidado en las vigilancias y con ser compactos. Proponer con el balón y minimizar las pérdidas, porque si les otorgamos lo van a aprovechar. No obstante, nosotros tenemos que ser protagonistas e ir a buscarles y saber leer el partido: dónde presionar, cómo ser atrevidos. Y sobre todo ser valientes y contundentes en las áreas. Aún queriendo hacer todo esto, quizá no podamos porque tenemos que hacer un partido muy completo para ganar al rival«.

AUTOCRÍTICA: «Es necesario que se vea que vemos la realidad. El equipo no estuvo en su mejor versión y no entendimos muchas fases del último partido. No estábamos llegando con mucha claridad aunque llegásemos más. Pero bueno, el equipo sale reforzado y muchas veces hemos jugado mejor pero no hemos puntuado, por lo que te queda la duda«.

EL GRANADA: «Es el mejor visitante de la categoría y llega de tres victorias seguidas. Buena salida de balón, laterales con recorrido, medios con buen desplazamiento y esa línea de tres, además de dos puntas letales como Rodri o Ramos. El otro día nosotros perdimos una cantidad exagerada de balones. Ante el Granada será más peligroso aún por sus registros«.

DIEGO MARTÍNEZ: «Han cambiado a un entrenador que trabaja muy bien. Diego ha hecho un trabajo maravilloso y sabe a qué juega. También han cambiado las expectativas, con menos urgencias, no están tan obligados a ese ascenso directo. Tenían muy buena plantilla, pero este año han rebajado esa presión y han acertado tanto con el cuerpo técnico con los futbolistas. Cuentan con una afición que respalda mucho».

BAJAS: «Soy optimista porque creo que mejoraremos y mañana vamos a competir. Tengo plena confianza en la plantilla, aunque estemos condicionados por sanciones o lesiones».