«Ojalá que asciendan Granada y Mallorca»

Ramón, ya retirado, recuerda que el ascenso a Segunda B del Granada ante el Guadalajara «fue el momento más importante de toda mi carrera» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 31 mayo 2019, 01:16

A Juan Alberto Ramón (Mallorca, 1976) no se le pueden borrar de la cabeza por muchos años que pasen los dos goles que le marcó al Club Deportivo Guadalajara el 25 de junio de 2006. Aquel día el delantero balear vestía la camiseta del Granada y con sus dos tantos, el primero de ellos en el minuto 26 y el segundo en el 113, permitió al club rojiblanco escapar de los infiernos de la Tercera división y aspirar a otras metas mayores partiendo desde el Grupo IV de Segunda B.

Ahora que se ha retirado del fútbol, la vida lo ha llevado a ser una de las estrellas a nivel nacional e internacional de una disciplina poco conocida aunque, en el fondo, bastante vinculada al deporte rey: el padbol. Este deporte que mezcla pádel y fútbol está en auge en las Islas Baleares y es al que le dedica toda su atención, ejerciendo de profesor en una academia que abrió junto a un socio «más o menos en 2012» y que pasea el nombre de su ciudad por todo el globo: la Padbol Mallorca One. Cuando Ramón, su nombre futbolístico, se dispone a atendernos acaba de concluir su jornada laboral como profesor de padbol. Recuerda con todo lujo de detalles que después de ascender con el Granada en el que fue «el mejor momento de mi carrera» regresó a casa para fichar por el Atlético Baleares, de Tercera, y logró un éxito que también le cambió la vida al club insular. «Ascendimos a Segunda B, pero después me lesioné la rodilla y, aunque estuve un tiempo entrenando en el Collarense, dejé el fútbol». Fue entonces, en pleno 2011, cuando «conocí el Padbol, lo implantamos aquí en Mallorca y es verdad que es un deporte joven pero con mucha proyección». Abrió el club deportivo Pezera Padbol «creo que en 2012» y, tras varios cambios de ubicación, ahora han conseguido estrenar una sede con cinco pistas en total. «Es un club indoor en el que la gente disfruta del deporte y le hemos cambiado el nombre al negocio, llamándolo Padbol Mallorca One para que pasee el nombre de la ciudad».

Un regreso pendiente

Lo de regresar a Granada tras su exitosa etapa como futbolista rojiblanco es algo que tiene en tareas pendientes. «No he ido desde que dejé el Granada y tengo unas ganas locas de ir. Por circunstancias es algo que dejas pendiente, pero tengo ganas de ir, de pasear por allí y de ver algún partido en Los Cármenes».

Su nueva vida como profesor y jugador de padbol profesional lo ha llevado a estar «bastante desconectado de lo que sucede a nivel futbolístico» pero sabe bien lo que ocurre con el Mallorca «por estar aquí en la tierra y por tener a un amigo en el equipo». Al Granada de Diego Martínez no se atreve a analizarlo en profundidad pero resalta que la campaña que está completando «es un campañón» y que su deseo es que «ojalá ascienda el Granada y el Mallorca también». Por vivir allí en la isla se plantea ir a Son Moix a ver el Mallorca-Granada y comenta que desea hacerlo, «pero aún no es seguro que pueda». Si consigue verlo en directo quizá pueda saludar a «mi amigo Alberto Lara» (que sigue siendo fisioterapeuta del club) y compartir la experiencia con los amigos de aquella etapa rojiblanca con los que más relación tiene: «Con la gente de la tierra como Rivas, Zurita o Barroso». Fue una temporada en la que «lo que más recuerdo fue el buen trato que la afición le dio al equipo y a mí en particular. Tengo los pelos erizados de pensarlo y cuando me pongo melancólico, me veo el DVD de aquel ascenso».

¿QUÉ FUE DE RAMÓN?

-Football indoor: Jugó con los veteranos del Mallorca, pero «se acabó la liga que disputábamos».

-Padbol: Ha sido cuatro veces campeón de España junto a Juanmi Hernández (2014, 2015, 2016 y 2018) y dos veces campeón del mundo (2014 y 2016).