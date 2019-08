Granada CF Ocho intocables y tres piezas rotatorias en los planes de Diego Alineación del equipo ante el Sevilla en Los Cármenes. / P. M. El técnico rojiblanco ha cambiado a los mismos jugadores en los dos partidos de Liga jugados: Vadillo, Eteki y Fede Vico ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 30 agosto 2019, 02:48

Al Granada le están saliendo bien las cosas, o no, en este inicio liguero, según se mire. Desde el punto de vista más resultadista sumar un punto de seis posibles no es el estreno más feliz posible, pero esa cantidad de puntos se antoja mucho más razonable si se tiene en cuenta que los rivales con los que se ha enfrentado el equipo granadino son equipos con aspiraciones europeas: el Villarreal y el Sevilla. Si se le mira la parte buena a los dos primeros partidos del curso, el Granada ha competido y ha tenido serias opciones de puntuar en ambos enfrentamientos, por lo que no es de extrañar que la afición esté contenta con el rendimiento de su equipo y que Diego Martínez haya repetido su once titular del estadio La Cerámica en el encuentro del pasado viernes ante el Sevilla de Julen Lopetegui. No obstante, sí que es más extraño que las piezas que el preparador vigués ha ido modificando durante la segunda parte han sido las mismas en ambos partidos: Vadillo, Fede Vico y Eteki.

El atacante gaditano ha dejado su lugar en el campo a Darwin Machís tanto en la primera como en la segunda jornada. Vico fue sustituido por Ramos (jornada 1) y por Carlos Fernández (jornada 2) mientras que Yan Eteki salió del campo para que Diego Martínez le diese entrada a Azeez en Villarreal y a Ramos en el duelo ante el Sevilla, en el que el mediocampista camerunés abandonó el campo visiblemente exhausto.

Que Diego Martínez haya repetido once y haya retirado las mismas piezas en sus dos primeros encuentros oficiales de la temporada da lugar a que los otros ocho jugadores de esa alineación (Rui Silva, Víctor Díaz, Quini, Germán, Duarte, Montoro, Puertas y Roberto Soldado) hayan disputado completos los 180 minutos que se llevan contabilizados por ahora en el campeonato liguero.