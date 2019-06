Héroes del ascenso: Nyom Nyom: «Cuando nos pusimos a jugar en Elche, se pasaron los nervios» Allan Nyom, en una imagen actual del lateral derecho francés. / A. N. El lateral francés es uno de los que más lazos mantiene con la ciudad, pues su pareja es granadina y su hijo nació en la ciudad RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 4 junio 2019, 01:25

Un ascenso es algo que glorifica la carrera de cualquier futbolista en un equipo. Si encima encadena dos, se convierte en un verdadero mito. Allan Nyom vivió estas dos experiencias como jugador del Granada, junto a dos compañeros que hoy en día, curiosamente, siguen trabajando para el club en otras facetas, como Diego Mainz y Manolo Lucena. Nyom sigue en activo. Acaba de conseguir la permanencia en Primera con el Leganés. La temporada que viene, si él no cambia de aires, tendrá que medirse al equipo con el que debutó en España si este consigue el ascenso a Primera división. Él está seguro de ello, como su pareja y su hijo, ambos granadinos.

«Sigo mucho al Granada. Cada vez que puedo me lo pongo en casa. Pienso que es competitivo, fiable... Sabe lo que tiene que hacer siempre y esto es muy importante en situaciones como las que está viviendo», certifica Nyom. «Soy consciente de que la ciudad lo está viviendo con mucha ilusión. La afición tuvo la tristeza de verlo bajar de Primera pero volver dos años después sería algo mágico», acompaña.

La tensión que les rodeó allá por 2011 no se le olvida. «Tengo recuerdos muy positivos, aunque fueron partidos duros e intensos. Era un 'play off' y eso nunca es fácil. Sentíamos la ansiedad y la presión en los días de partido, pero hay que saber aceptarlo. Yo me olvidaba de todo cuando pitaba el árbitro. Cuando nos pusimos a jugar, se pasaron los nervios. Hay que intentar lo que se sabe hacer bien», aconseja.

Los estados mentales le parecen claves a Nyom. «Es normal que te entre la responsabilidad del momento, pero hay que pensar en todo lo que se ha hecho, no verlo como una obligación. Este Granada depende de sí mismo y hasta puede esperar un favor del Málaga, así que tiene que confiar en sus posibilidades» abunda.

Aquella 'final' de Elche está en un lugar prioritario del imaginario del galo. «No fue nada fácil. Estar nervioso era algo normal, pero había que ser conscientes de que nos valía tanto ganar como empatar. El gol de Ighalo nos liberó a todos y luego estuvimos bien. El Elche metió el suyo pero nada cambió. Tocamos el cielo», subraya.

Su agradecimiento a la afición es infinitivo. «Desde el primer minuto estuvo conmigo. Siempre me sentí arropado», resalta, quizás porque su entrega y capacidades siempre sobresalieron sobre el terreno de juego.

«Espero tomarme algo con Lucena y Mainz cuando vaya a la ciudad. El Granada es el club que me marcó en todos los sentidos», acierta a expresar Nyom. Cuando salió de la entidad, se marchó a Inglaterra, donde militó en el Watford –de Gino Pozzo– y luego en el West Bromwich Albion, antes de recalar en el Leganés el verano pasado.

«Estoy convencido de que ascenderá en Mallorca. Fuera de casa ha sido muy sólido y ordenado. Se puede permitir actuar sin llevar la iniciativa», analiza. Habrá que ver si hoy se cumple su pronóstico.