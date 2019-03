CD Numancia El Numancia ya ha visto volar 21 puntos de Los Pajaritos en esta temporada El Numancia no levanta la losa que le supone este curso jugar en casa. / LaLiga Los equipos de la zona alta de la tabla han salido de Soria con algunos puntos más en su haber FRAN RODRÍGUEZ Granada Jueves, 28 marzo 2019, 00:54

El Numancia atraviesa una de sus peores rachas, no sólo de resultados sino también de juego, de los útimos cursos en Segunda. El sonado tropiezo, por lo abultado del marcador, en Majadahonda no hizo sino reflejar las inseguridades de un conjunto soriano que empieza a notar el calor de las últimas plazas en la planta de sus pies. Inseguridad que se ha tornado ansiedad en casa, donde no ganan desde el 2 de febrero cuando doblegaron al Lugo (3-0). No está siendo la tónica general, pues los de Aritz López Garai no están consiguiendo brindar a su afición las mejores tardes de fútbol.

El Numancia ha visto volar ya 21 puntos de Soria y espera revertir la situación ante un Granada que se ha mostrado tremendamente solvente en sus viajes a la hora de sumar puntos como visitante. No es el mejor contrario posible para los numantinos, que han disputado 15 encuentros como local y han obtenido la victoria en sólo siete ocasiones, menos de la mitad. Han sido, además, ante los equipos que más dificultades están atravesando esta temporada. Los aficionados sorianos han visto caer en su feudo al Elche, el Extremadura, el Zaragoza, el Tenerife, El Gimnástic, el Córdoba y el Lugo.

Por su parte, ante los equipos de la parte alta de la tabla, los de López Garai no ha podido sumar los tres puntos en Los Pajaritos. El Cádiz, el Osasuna y el Málaga rascaron un valioso punto de la otrora inexpugnable finca numantina. Mayor es el botín que se han llevado el Almería (venció 0-2), el Rayo Majadahonda (1-2), el Albacete (1-2), el Real Oviedo (ganó 2-3) y el último precedente, el Sporting de Gijón (1-2).

La mala trayectoria fuera de casa ha ido minando la moral de unos jugadores que confían en cambiar la situación venciendo a uno de los equipos más difíciles de batir, un Granada que empieza a entrar en esa fase de la temporada donde la resistencia al vértigo otorga o no la ilusión de luchar por la mayor cota posible.

El Numancia, precisamente en una semana dura por todas las críticas que está recibiendo de hinchas y especialistas, emitió ayer un comunicado oficial en el que defiende y expone los datos positivos que está dejando el juego de los de López Garai. A los aficionados numantinos, esta relación de benevolentes datos les pareció un insulto por la delicada situación deportiva que atraviesa su equipo, a sólo seis puntos de meterse en el descenso.

En el escrito se argumenta por qué el equipo de Soria es uno de los que más y mejor fútbol ofensivo practica. «Es el líder en posesión de toda Segunda, con una mediadel 55% por partido», se puede leer en dicho comunicado. Se tienen en cuenta otros muchos parámetros por los que, en contra de la opinión generalizada de la afición, puede sacar pecho el Numancia, como son:el ritmo de recuperaciones por partido, el número de cambios de orientación y eficacia de estos pases largos, el número de saques de esquina o los disparos que llegan a bloquear. Los aficionados esperan que los datos se tornen hechos este sábado ante el Granada.