Granada CF Los nuevos fichajes se acoplan a la idea Neyder Lozano demuestra su poderoso juego aéreo en un córner que había botado Vadillo y que estuvo muy cerca de convertirse en el 0-1 para los granadinos. / Fermín Rodríguez El Granada 'camaleónico' de Diego Martínez no notó los cambios de nombre, pues mandan los valores FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 23 julio 2019, 01:49

Apenas se movía y, claro, tras el largo camino recorrido y todo lo que aún faltaba por andar, algunos se preocupaban. Los más impacientes ni aguantaron un parpadeo para asegurarle el peor futuro a ese camaleón dormido. Recién sacado del 'terrario' de plata, el Granada ha enfocado, en todos los aspectos, una suave mutación. Distinta piel, que lucirá nada más y nada menos que uno de los sellos más importantes, el de Nike. Y distintos protagonistas. Lo que no cambia es la esencia. «Lo que sí hemos conseguido es un equipo camaleónico, un grupo que se adapta a todo, incluso a jugar un partido a lo que no queremos jugar», reconocía Diego Martínez en una entrevista a IDEAL. Sin duda, el vigués continúa en la misma idea. Los valores alcanzados el pasado curso balompédico son hoy día innegociables, más allá de cualquier figura del club. Por ello, jugadores con gran cartel como Soldado o Duarte no dudaban en ponerse en la boca palabras como 'grupo', 'humildad' y el famoso 'pasito a pasito' en sus presentaciones, calados ya por un granadinismo de nueva etiqueta en el que no caben estrellas y no sobran esfuerzos.

La preocupación veraniega, inevitable por la emoción, acerca de este camaleón llamado Granada desapareció en cuanto rodó el balón en Marbella. Los rojiblancos han sido capaces de resetear el cuerpo y la mente, pero no un corazón impregnado con cada vivencia para seguir siendo fieles a la doctrina de Diego. «Hemos reactivado un sentimiento», se decía tras el ascenso desde el club y da para tanto ese distinto latido que a pesar de las muchas caras nuevas que defendieron el escudo ante el Reading, el equipo era, es y será inconfundible. Reconocible.

Nada ha cambiado en portería. Ha llegado el joven Etxebarria, que servirá de apoyo a Aarón y Rui Silva, que fueron quienes se pusieron los guantes en el estadio marbellí. Los dos metas del primer equipo siguen en la misma película: adelantados sin balón para cortar pases en largo con valentía y más que solventes en el juego de pies.

Más dudas levantaba el orden defensivo, algo en lo que Diego Martínez ha hecho mucho hincapié durante las sesiones y en el mismo terreno de juego ante el Reading. De los cuatro centrales rojiblancos, sólo uno repite del año anterior. Germán siguió en su buena línea, corrigiendo además al joven Antonio Montoro y a Neyder Lozano. El central llegado del Elche fue uno de los que más intensos se mostraron durante el partido, impecable en defensa y aguerrido por aire en ataque. Algo más desubicado empezó Duarte, que con el paso de los minutos dejó ver el gran zaguero que ha firmado el Granada. En las bandas, cuatro que sí saben de los orígenes de este equipo. Quini y Víctor en la derecha, Álex Martínez y Neva en la siniestra. Ninguno ha olvidado su tarea:duros en defensa, atentos en las vigilancias e incisivos en ataque. Especialmente voluntarioso estuvo Neva, que se deja cada gota de sudor sobre el verde, sabedor de que el flanco zurdo de la zaga cuenta con una vacante.

El centro del campo tardó en arrancar cinco minutos, con una pareja formada por Montoro y Azeez. Cuando conectaron, al Reading se le hizo de noche. Más allá del gol, interesantísimo el paso adelante del nigeriano llegado del Lugo en enero. Acertado con el balón y fuerte en las ayudas y segundas jugadas.

Pero lo más esperado fue el debut de Yan Eteki. Con apenas tres sesiones de entrenamiento, el jugador demostró por qué era buena idea su reencuentro con el técnico nazarí. En un estado físico formidable, el nuevo 'ocho' del Granada repartió con criterio el balón, sorprendiendo con varios desplazamientos en largo, y cortó prácticamente todas las internadas inglesas por su zona. Formó con Azeez una medular a la que, más allá de lo que se pudiera pensar, no le faltó juego.

Cierto es que fue un fútbol más directo y vertical de lo que habría gustado al 'mago' Vico. Al mediapunta, tirado a banda en Marbella, le faltó entrar más en contacto con el balón, porque cuando lo hizo el ataque vio luz. Estaba acompañado por un imaginativo e impetuoso Antonio Aranda, que demostró su personalidad en cada intervención, y Butzke. Inteligente e involucrado en la fase previa a la finalización, el joven atacante se destapó como un recurso interesante para, seguramente, el Recreativo Granada. En la primera parte había sido Isma Ruiz quien había ocupado la mediapunta. Flanqueado por el talento de Vadillo y Puertas, los mejores del primer tiempo, el jovencísimo talento rojiblanco fue creciendo y hasta gozó de la mejor oportunidad con un chut que le salió demasiado centrado y sin apenas potencia. Lo importante, más allá del baile de nombres, es que el ataque sigue con los mismos sanos vicios con los que acabó la temporada: repliegue sin excusas, concepción coral del juego en ataque y defensa, y el atrevimiento que tanto se atragantó a los laterales de la categoría de plata.

Algo más se notó el cambio en la delantera, donde se dio el esperado debut de Soldado con la camiseta del Granada. Ramos fue el primero en saltar al campo y a poco estuvo de hacer el primero con un buen cabezazo, pero no entró mucho más en juego. Rodri estuvo batallador, pero no gozó de oportunidades. A Soldado se le cayeron de los bolsillos. Aprovechó su habilidad para el desmarque y generó tres buenas ocasiones. En definitiva, sobre Marbella se volvió a mover, lento e inteligente, ese equipo-camaleón que se adapta a toda situación, que no encaja, que lucha, que no se arruga. Con calma. Irá 'pasito a pasito'.