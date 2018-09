Granada CF Nico Aguirre tiene una contractura en el isquiotibial derecho Aguirre durante un ejercicio físico. / GCF | P.Villoslada La lesión mantiene en duda la participación del argentino en el encuentro del próximo lunes R.I. GRANADA Viernes, 21 septiembre 2018, 14:37

El Granada ya conoce la lesión que presenta el mediocentro Nico Aguirre. Se trata de una contusión en el isquiotibial de la pierna derecha, producida en el entrenamiento matinal de este jueves. Aunque la lesión no reviste gravedad, su disponibilidad para el partido no está asegurada. El Granada jugará ante el Deportivo de La Coruña en Riazor el próximo lunes y podría contar con hasta tres bajas si Ángel Montoro y Adrián Ramos no se recuperaran de sus respectivas lesiones. Los tres jugadores están pendientes de evolución.

Por otro lado, el grupo ha completado una sesion de gimansio y piscina en la mañana de hoy y volverán al trabajo sobre el césped el sábado y el domingo antes de viajar a La Coruña.