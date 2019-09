Granada CF Neva: «Hemos pasado tiempos malos y ahora toca disfrutar» El lateral izquierdo rojiblanco recordó tras su exitoso debut en Primera que «todos los días entreno con gente como Darwin Machís o Vadillo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 22 septiembre 2019, 02:01

Carlos Neva quiso acordarse a la conclusión del partido que supuso su debut en Primera «de mis amigos más cercanos, de la gente que confió en mí y de la que no, para continuar trabajando».

El lateral izquierdo debutó en la elite a lo grande, siendo exigido por algunos de los mejores jugadores del mundo, de los que opinó que «son rivales de calibre mundial, pero yo entreno con gente como Darwin o Vadillo todos los días. Ellos también me encaran y aunque los jugadores del Barça son de un nivel poco superior toda la semana estamos trabajando para esto».

A la afición quiso pedirles que disfruten del buen momento del equipo: «Hemos pasado tiempos malos y la afición lo sabe así que ahora les toca disfrutarlos y a nosotros prepararnos para el martes».

Sobre el éxito que están alcanzando en los últimos tiempos los futbolistas nacidos en Cádiz (Germán y Vadillo también lo son) comentó que «la tierra gaditana tiene mucho arte y lo hemos traído aquí a Granada así que mientras que todo siga así todos seremos felices».

Por último, sobre cómo se sintió antes de su debut y a la finalización del partido, con el Granada en la primera posición de la tabla, Neva explicó que «el míster da la alineación hora y media antes del partido, me dice que me toca jugar, que me lo he ganado y la verdad es que no he estado nervioso. El liderato es algo anecdótico. Lo disfrutaremos poque no todos los días se ve uno liderando la mejor liga del mundo, pero lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del martes».