Diego Martínez «Necesitaremos que el granadinismo sea un jugador más» Diego Martínez habla con su segundo, Raúl Espínola, durante una de las sesiones en la Ciudad Deportiva. / GCF | P. V. El técnico entiende que ambos equipos son de universos distintos pero «en 90 minutos vamos a intentar que no existan esas diferencias» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 20 septiembre 2019, 12:48

El técnico del Granada, Diego Martínez, analizó la gran cita de este sábado, en la que los rojiblancos reciben en casa al Barcelona. Para el técnico gallego, el encuentro deberá jugarse desde la ilusión y la emotividad, aspectos en los que «somos uno de los mejores equipos».

- BAJAS DE QUINI Y VICO: «Es una mala noticia para ellos y para el equipo. Ya no sólo pensando en este partido. En una semana con tres partidos el número de efectivos es importante. Entiendo que se cumple ahora una máxima que siempre he repetido: todos somos necesarios e importantes. Más allá de jugar o no, hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad. No me gusta pensar en excusas ni en quién no está y sí en dar la confianza al que va a entrar, que sabemos que lo va a hacer muy bien. Pienso permanentemente en alternativas, más allá de las bajas siempre contemplamos diferentes dibujos y posibilidades».

- TOCADOS: «Yan (Eteki) está un poco mejor, ha dado un paso más en su recuperación pero le falta. De los que estaban en el dique seco quizá sea el que esté más avanzado. También tenemos algunas dudas y molestias de jugadores que fueron titulares el otro día».

- BARCELONA: «Hablamos de uno de los mejores equipos del mundo y que tiene al mejor jugador en sus filas. Es campeón de Liga y tienen un excelente entrenador al que admiro mucho. Nosotros necesitamos estar de matrícula de honor, muy acertados y que el rival no lo esté. Nuestro foco debe estar en mostrar nuestra esencia y para eso vamos a necesitar al público. Nuestra afición será una de nuestras mejores armas. Que no vengan a vernos contra el Barça, sino a jugar contra el Barça y que sientan orgullo por la rojiblanca. Sabemos que vamos a tener que correr mucho, pero les pedimos que corran con nosotros mañana como han hecho siempre. Para los granadinistas es un momento para disfrutar pensando en todos esos años de Tercera, Segunda B y Segunda.».

- ¿DARÍA ALGÚN MENSAJE CAMBIAR EL DIBUJO DE SALIDA?: «Hemos variado muchas veces el sistema durante los partidos. El grupo sabe que las modificaciones las hemos utilizado. Esa típica de tres centrales con dos carrileros, la recuerdo en Alcorcón con marcador en contra y en Albacete como un cambio ofensivo, el día del Espanyol para cerrar el partido. El cambio de esquema no manda ningún mensaje al equipo. Nosotros queremos competir para ganar ysabemos que tendremos que exprimirnos y jugar muchos partidos dentro de un partido. Diferente sería que yo no haga nunca esos cambios y de repente los haga para un partido. Con los tres partidos por delante, es importante saber la disponibilidad de un jugador, no sólo lesiones sino cómo y para cuánto está».

- ¿SE VISUALIZÓ EN ESTOS PARTIDOS GRANDES?: «Lo visualizo en positivo, me veo ganando. Lo que más ilusión me hace es cuando miro alrededor y veo a la gente que ha estado con nosotros en el barro, en la dificultad: la afición, los jugadores, técnicos auxiliares,... A nosotros nos diferencian muchas cosas del Barçcelona, pertenecemos a universos muy diferentes, pero a un partido todo puede pasar. Ese componente emotivo de las personas que luchan día a día por hacer más grande al Granada lo tenemos. En intensidad y motivación somos uno de los mejores, en correr más y mejor y en disfrutar el momento. Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores del mundo».

- CAMBIOS EN LA PREPARACIÓN: «Salimos con once, entrenamos cuatro días, he sido igual de pesado esta semana, hemos visto vídeos,... La preparación no ha cambiado. El contenido y el analisis es distinto, como cada vez qeu te enfrentas a otro equipo».

- EL BARCELONA NO GANA FUERA: «No es estable ese dato de que no haya ganado fuera. Son resultados que se pueden dar y llevamos muy pocas jornadas. Es un rival dificilísimo, viene de jugar en Dortmund, es de los mejores del mundo. Sobre Messi, si tiene que descansar y quiere descansar, no pasa nada (bromea)».

- ¿ESTÁN PREPARADOS KÖYBASI Y GONALONS?: «Estamos en ello. Han mejorado en lo físico y lo futbolístico. También en lo que tiene que ver con la integración, su actitud es extraordinaria».

- BUEN MOMENTO DEL GRANADA: «Cuando perdimos ante el Sevilla veíamos ganar en Primera como una montaña. Los siete puntos nos llenan de confianza y refuerza a los jugadores. Pero también tenemos otros problemas en forma de lesión y adversidades. Pero tenemos muy claro qué equipo somos, vamos a celebrar cada punto que sumemmos ahora porque es oro para nosotros, son energía y no perdemos nunca la perspectiva de dónde estamos y qué tipo de equipo somos. El Barça va a ser siempre de los mejores aunque haya empatado el partido de antes».

- ILUSIÓN EN EL ENTORNO POR GANAR: «En el canal del Barça echaban esta semana los Granada-Barça y veías los resultados, joder, eran negativos y es normal... La ilusión de ir toda la familia con la rojiblanca horizontal y que vayan a competirlo, a sentirse orgullosos, eso es positivo. Es un privilegio poder jugar este partido. En 90 minutos vamos a intentar que esas diferencias no existan y en motivación e ilusión sé que estamos entre los mejores. Esa mentalidad es necesaria tenerla para competir todos el partidos».

- INFLUYE QUE MESSI ESTÉ O NO: «Hay matices que tienes que manejar si está o si no, por su manera de jugar y su disposición sobre el campo. Pero son matices. Tendremos que dar solución a eso a través del colectivo».

- ÚLTIMA VICTORIA CON GOL DE BRAHIMI: «No hay ningún jugador ni entrenador que repita. Más positivos que hemos sido en esta sala de prensa... Si hace un año nos dijeran que íbamos a jugar con siete puntos ante el Barcelona, dirían que estamos fatal. No he visto el partido, vi el gol y ojalá se dé. Pero son partidos muy distintos y hasta el Barça es diferente. Nos gustan estos retos».

- MIRAR LA CLASIFICACIÓN: «Este año miro menos la clasificación que el año pasado. Lo haría si acabara la Liga. Quedan 34 jornadas, eso es muchísmo. Esta semana nos ha tocado que dos jugadores habituales salgan del equipo. Cada partido hay inferioridad numérica, superioridad, que estés acertado,... Ojalá sigamos teniendo acierto sobre la puerta rival y solidez defensiva. Pero hace unas semanas veíamos complicado ganar en Primera a pesar de que las sensaciones eran buenas. Ojalá mañana podamos competir el partido desde nuestra esencia y nuestra identidad. Para eso necesitaremos al granadinismo como si fuera un jugador más.»