Filial La necesidad apremia a un Recreativo que todavía depende de sí mismo para salvarse Andrés García (derecha) se vuelve a perfilar como titular. / /RAMÓN L. PÉREZ El filial rojiblanco visita a un Talavera sin nada en juego con el buen recuerdo de haber logrado golear a este rival en la primera vuelta ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 28 abril 2019, 02:13

El Recreativo Granada vuelve a disfrutar de una nueva oportunidad para salir del descenso y lo hace ante un Talavera que es el décimo clasificado del Grupo IV de Segunda B, sin apenas opciones de llegar a disputar la fase de ascenso ni de meterse en problemas con los equipos implicados en evitar el descenso. El duelo es de vital importancia para el filial rojiblanco porque las jornadas van pasando y el equipo granadino no logra sumar de tres, pese a disfrutar de ocasiones en sus encuentros que no está logrando materializar. Se da la circunstancia de que el Talavera fue el penúltimo equipo al que el Recreativo Granada le ganó un partido: fue en la jornada 16 y además por goleada (4-1). Desde entonces un triunfo ante el Villanovense, ocho empates y nueve derrotas le han complicado mucho al filial su tarea de permanecer en la categoría de bronce. Al equipo de David Tenorio principalmente le está faltando aprovechar sus ocasiones porque no ha encajado ningún gol en los dos últimos encuentros, pero tampoco ha marcado ninguno (0-0 ante San Fernando y Marbella).

Por su parte, el Talavera llega al duelo con la satisfacción de haber vencido al Linense la pasada semana (0-1) y por tanto sin ningún tipo de agobio ni de presión, algo que el Recreativo Granada deberá tener en cuenta para que la ansiedad por ganar no se vuelva en su contra.

En el apartado de bajas el técnico del filial granadino, David Tenorio, seguirá sin poder contar con los lesionados Marín y Eliseo y tiene la duda de Viedma, que no termina de recuperarse de su lesión. Por parte del Talavera el técnico Fran Alcoy no podrá alinear a los sancionados Víctor Andrés y Espinar, que es el delantero centro del equipo aunque el jugador que más peligro genera en ataque es el extremo Abel Molinero, máximo realizador del equipo cerámico con ocho tantos marcados.

En la previa del choque el entrenador del Recreativo, David Tenorio, comentó que el Talavera «es un equipo integrado por futbolistas de gran bagaje en la categoría, que tienen mucha calidad y que ofrecen un fútbol vistoso y atrevido», un estilo que al preparador le gusta pero «nosotros afrontamos el partido como una nueva final y espero que mis jugadores vayan al límite en cada acción individual y colectiva».

Alineaciones probables

CF Talavera: Gianni, Melchor, Sedeño, Rubén García, Nandi, Iker Rodellar, Laerte, Quaye, Oca, Abel Molinero y Cristian.

Recreativo Granada: Lejárraga, Garrido, Héctor, Fran Serrano, Carlos Neva, Andrés García, Yael, Caio, Jean Carlos, Juancho y Rubén Sánchez.

Árbitro: Pulido Santana (colegio canario).

Estadio y hora: El Prado, 18:00 horas.