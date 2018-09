Recreativo Granada Nacho Buil gana protagonismo a base de marcar golazos Nacho Buil se prepara para disparar a puerta en el partido ante el UCAM Murcia / /A.A. El mediocampista ya lleva marcados más tantos que en el curso pasado, en el que estuvo eclipsado durante muchas jornadas por el buen rendimiento de José González ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 29 septiembre 2018, 01:05

Está siendo el futbolista que acapara mayor número de elogios en los últimos partidos por la calidad de sus goles. Nacho Buil se ha doctorado en marcar golazos durante las dos últimas jornadas y, por la importancia de los mismos, apunta a seguir siendo titular en el filial rojiblanco.

Si en el duelo que hace dos semanas el Recreativo Granada disputó en casa ante el Almería B su gol de chilena sorprendió a propios y extraños, el pasado domingo en Málaga Buil también tuvo muy claro lo que tenía que hacer. Corría el minuto 62 cuando el filial granadino defendía una acción de estrategia del Atlético Malagueño y salió a la contra, contando ya con un jugador más sobre el césped por la expulsión del local Aqbar al filo del descanso. El balón le llegó a Nacho Buil en la frontal del área, donde gambeteó a un rival antes de cruzarlo con su pierna zurda al palo contrario del portero, que nada pudo hacer ante la precisión de la que hizo gala el atacante criado en la cantera del Atlético de Madrid.

Su titularidad, la tercera de la temporada, pareció estar más que justificada por la brillantez de esa acción, que a la postre fue la que le valió al equipo de Pedro Morilla para sumar los tres puntos en juego en su duelo ante el filial malaguista.

Sin embargo, esa felicidad que Buil ostentaba en su celebración no tenía mucho que ver con los sentimientos que el futbolista madrileño vivió durante gran parte de la temporada pasada. El crecimiento de José González, que solía jugar ligeramente más adelantado que Isi y Andrés García, fue uno de los motivos que le cerró la puerta del once a este atacante de 23 años, que también tenía que pelear por el puesto con compañeros como Juancho (que jugó en banda la mayor parte de la temporada), Víctor Morillo, Caio Emerson o Casi, siendo David Grande la referencia en ataque durante todo el campeonato liguero. En total las cifras de Nacho Buil fueron bastante discretas: 14 partidos jugados -solo tres como titular- y un gol marcado, el que anotó en la penúltima jornada de Liga en casa del CD Ejido 2012, en el encuentro en el que los rojiblancos sellaron su permanencia en la categoría de manera matemática.

Antes de llegar al filial granadinista, el jugador nacido en Leganés había brillado en el Calahorra de Tercera División (temporada 2015/16) y había sido importante en los esquemas de Juanjo Granero, técnico del Navalcarnero, que confió en él durante 32 de los 38 partidos que el conjunto madrileño disputó en el Grupo II de Segunda B (temporada 2016/17).

Bajas en todas las líneas

A pesar de que los resultados obtenidos están siendo más que convincentes en este arranque liguero, para el cuerpo técnico del Recreativo Granada está siendo un auténtico quebradero de cabeza conformar las convocatorias de estos partidos, principalmente debido a las lesiones que afectan a la plantilla rojiblanca.

Si bien Morilla tendrá a disposición a todos sus porteros en el duelo del domingo ante el Melilla (Lejárraga se perdió los primeros encuentros por estar con el primer equipo y Esteve por lesión), sigue habiendo bajas importantes en el resto de demarcaciones.

En defensa el internacional argelino Abdel no jugará el domingo porque arrastra unos problemas de tobillo. En la media Isi aún no se ha recuperado de su lesión y en ataque tres futbolistas prácticamente se da por hecho que no estarán en el choque ante el conjunto norteafricano: Caio Emerson (sancionado), Rubén Sánchez (en la fase final de su recuperación) y Juancho, un habitual en las citaciones de Diego Martínez.