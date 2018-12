Granada CF Muñiz: «No fuimos inferiores y no vamos a dramatizar por la derrota» A juicio del técnico blanquiazul el Málaga-Granada se decidió por «pequeños detalles» FERNANDO MORGADO MÁLAGA Sábado, 1 diciembre 2018, 21:57

Juan Ramón López Muñiz fue tajante hoy en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. El entrenador blanquiazul quiso cortar por lo sano el exceso de preocupación por los últimos malos resultados del Málaga, incluida la derrota de hoy, la primera en casa en toda la temporada. «Ni hemos sido inferiores ni vamos a dramatizar. Sería injusto. Los dos equipos han hecho un buen trabajo, se vaciaron y nos enfrentamos a un rival que trabajó bien en defensa y consiguió que no tuviéramos muchas ocasiones», explicó el asturiano.

El técnico defendió la actuación de sus jugadores e hizo un llamamiento a la «tranquilidad». «Por una victoria o una derrota no se nos puede poner el ánimo por las nubes ni arrodillarnos para lamentarnos. Nadie nos dijo que fuese fácil, al contrario. Es un camino arduo y con espinas», añadió antes de analizar lo sucedido sobre el terreno de juego. «En cuanto a ocasiones y juego no podríamos diferenciar a un equipo de otro. El Granada no fue superior, fue un partido igualado que decidieron los detalles». Unos detalles que, según Muñiz, en otros encuentros han beneficiado a los suyos.

La respuesta del entrenador malaguista a la pregunta sobre los motivos de la sustitución de Ontiveros en el descanso fue cortante. «No voy a explicar los cambios, porque a veces se utiliza la explicación para crear debate. Se cambia a un jugador porque se estima oportuno, porque tenemos una idea y la llevamos a cabo. Estamos para tomar decisiones», zanjó.

Tampoco le gustó a Muñiz escuchar la palabra 'resignación'. «Nosotros no nos resignamos a nada. Trabajamos para llegar lo más preparados posible a cada partido. Resignarse sería de perdedores. Debemos trabajar con la cabeza y tomar las decisiones que haga falta. En resultados hemos tenido un bajón, pero en juego he visto dos equipos parecidos y las tres primeras ocasiones han sido del Málaga», añadió.