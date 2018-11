Rueda de prensa Muñiz: «Granada y Málaga son dos de los mejores equipos» SUR El entrenador del Málaga considera que no hay que «dramatizar por una derrota», tras caer ante el Extremadura ENRIQUE MIRANDA MÁLAGA Viernes, 30 noviembre 2018, 13:49

Juan Ramón López Muñiz analizó el partido de este sábado a las 18.00 horas ante el Granada, un derbi andaluz en la zona alta de Segunda entre dos equipos que están llamados a pelear por el ascenso. Es consciente el entrenador del Málaga que visitará La Rosaleda uno de los equipos más fuertes de la competición, pese a que el cuadro granadino no ha conseguido ganar en las últimas jornada:«No tenemos miedo a nadie. Tienen un equipo bueno, que lleva en la parte alta de la clasificación desde el principio, pero nosotros también tenemos un buen equipo, va a ser uno de los mejores partidos de Segunda, con un gran ambiente, que requiere nuestra máxima concentración y el máximo nivel de los jugadores».

No quiso darle más importancia de la normal al derbi andaluz, pese a ser ante un rival directo: «Todos los partidos son importantes. Los puntos de mañana lo son porque viene un rival de la parte alta de la clasificación, juegas en tu casa, ante tu afición y el rival te va a exigir mucho. Son dos de los mejores equipos de la categoría y tenemos que estar bien posicionados cara a los momentos clave de la temporada», dijo Muñiz. Tampoco le dio más vueltas de lo habitual a la alineación de este sábado tras la derrota en Extremadura: «Todo el mundo está bien. Que salga un buen partido o un mal partido son situaciones de la temporada. No hay que dramatizar. El equipo está en buena línea, no dramatizamos por haber perdido un partido. La competición es muy dura, es difícil, sabes que hay partidos que vas a perder, pero se trata de llegar en las mejores condiciones al final».

También fue cuestionado por la visita al entrenamiento del jeque Al-Thani, que regresó hoy a Málaga y por el inminente juicio sobre la propiedad del club. «La visita de Al-Thani ha sido muy breve, ha saludado a todos los empleados y hemos seguido con el entrenamiento. Los temas extradeportivos no nos debería afectar, nuestro apartado es el deportivo. Esta Liga no te permite el lujo de despistarte con nada».