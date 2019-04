Granada-Málaga Muñiz: «La afición se puede ir decepcionada con el resultado, no con el carácter del equipo« RAMÓN L. PÉREZ El técnico no tira la toalla y declaró que «seguimos peleando por el objetivo» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 6 abril 2019, 21:09

El técnico del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, habló tras caer derrotado en Los Cármenes por culpa de un tempranero gol de Puertas. No quiso entrar en el debate de si la expulsión era merecida, aunque la catalogó de rigurosa y admitió la superioridad rojiblanca en el inicio del encuentro, aunque se marchó de Granada satisfecho por la actitud de su equipo que, ante la adversidad de la expulsión, siguió peleando el resultado hasta el final.

¿ADIÓS AL ASCENSO DIRECTO?: «No digo adiós a nada. Vi un partido con situaciones diferentes. El Granada entró bien, nos desbordaron por fuera e hicieron ocasiones de peligro, de las que metieron una. Con la expulsión el equipo se rompe, pero peleó y tuvo sus opciones. Quedan muchos puntos, y tenemos los del Reus, que nos queda sumarlos. Seguiremos con la misma ilusión sin tirar la toalla».

PREOCUPUCACIÓN POR NO CONVENCER: «Sabemos que estamos en Segunda y ahí nadie se muestra superior a los rivales en los partidos. Fue un partido muy igualado que pudo ser 1-1 ó 0-0 y así ha habido mil partidos esta temporada».

COSAS A MEJORAR: «Siempre que no ganas hay que buscar soluciones. La liga va muy apretada y los equipos son muy parejos en los partidos. No se ha perdido nada todavía, quedan muchos puntos y seguimos peleando por el objetivo de la temporada, que es importantísismo. Nadie nos va a poner una losa encima. Sabemos que es un golpe duro, porque es un rival directo, pero seguiremos peleando hasta el último segundo».

ENCAJAR MUY PRONTO: «Le doy mérito al inicio del Granada, que ha tenido desborde por banda y nos generó problemas. Teníamos dificultades para pararlos por banda. Siempre hay detalles a mejorar, más cuando pierdes que cuando ganas. Creo que el equipo ha echado lo que tenía que echar en el terreno de juego, incluso viéndose con uno menos, con esa adversidad. Ha peleado hasta el último segundo ante un gran equipo».

AFICIÓN: «Gracias por su apoyo en los momentos difíciles. Los necesitaremos en los encuentros que quedan . Juntos somos más fuertes y lamentamos que el aficionado se marche decepcionado por el resultado, pero no por el carácter del equipo. Mandan los resultados, hay que seguir trabajando para que al final puedan sentirse orgullosos».

TOQUE DE ATENCIÓN A JUGADORES: «Estamos en el tramo final, peleando por el ascenso que es como queríamos estar en junio. Tenemos que dominar las situaciones, la presión, no precipitarnos, no entrar en batallas que no llevan a nada y centrarnos en lo que podemos controlar nosotros. Mañana tenemos que pensar ya que el domingo hay otros tres puntos importantísimos. Va a haber muchas variaciones en la clasificación hasta el final».

EXPULSIÓN: «Es una amarilla muy rigurosa, en la primera parte hubo acciones más merecedoras de amarilla. Podían haberle advertido, pero no vamos a echar las culpas a nadie. Esas situaciones se dan en contra y a favor. N'Diaye está triste y pidiendo disculpas a sus compañeros. Dijimos mucho cuidado con las amarillas en el descanso».

CAMBIOS AL DESCANSO, ¿ERRÓ EN EL PLANTEAMIENTO?: «Los partidos cambian según pasan los minntos y el entrenador debe buscar soluciones. Pude haber hecho las sustituciones en el 20 como en el 70. Hay que adaptarse a las situaciones».