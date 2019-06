Granada CF «Este año todo el mundo ha remado en la misma dirección» Le dedica el ascenso «a mi padre y a mi familia» ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 5 junio 2019, 18:46

El director general del club, Antonio Fernández Monterrubio, se congratuló de que el Granada haya ascendido tras «un año duro, pero en el que el esfuerzo ha merecido la pena».

El dirigente opina que «estamos en Primera, que es donde hemos trabajado para estar. El año pasado no pudimos celebrarlo pero este año sí y lo merecíamos. La directiva, los medios de comunicación, la ciudad... Este martes estaremos allí para celebrarlo». Con la voz quebrada el dirigente confesó que este ascenso de categoría iba especialmente dedicado «a mi padre y a mi familia».

Para Monterrubio el secreto de este éxito estuvo en no decaer tras un verano «durísimo» y en que «este año todo el mundo ha remado en la misma dirección y eso lo hemos notado. Quisiera felicitar a aquellos que no salen en las fotos, que son los empleados del club», dijo antes de recordar que «Diego está renovado. Cuando dos están a gusto no hace falta hablar demasiado».