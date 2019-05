Obituario Muere el exrojiblanco Revuelta 'II' Natural de León, José Antonio Revuelta falleció a la edad de 80 años FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 1 mayo 2019, 13:02

El exdelantero del Granada, José Antonio Revuelta Rascón, futoblísticamente Revuelta II, ha fallecido a la edad de 80 años. Nacido en León, el segundo de los hermanos Revuelta (el primero fue Julio) hizo carrera en el deporte rey entre los años 50 y 60, coincidiendo con los últimos mejores años de una Cultural Leonesa que siempre reinó en su corazón.

Del equipo leonés pasó al Deportivo de La Coruña, con el que obtuvo su gran hito, un ascenso a Primera como campeón de una división de plata extremadamente competitiva. La travesía del equipo deportivista en Primera duró un solo capítulo y no fue un año especialmente brillante en su carrera. No contó para el técnico y firmó por el Granada a mitad de temporada, antes de que acabara la temporada 1962/63. En su vuelta a Segunda, y en sólo 14 partidos, fue capaz de anotar cuatro importantes tantos, aunque no se consiguió ascender. Dos temporadas completas más duró en el Granada.