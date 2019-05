Granada CF Montoro se retira del entrenamiento con molestias P. V. / GCF Recibió un golpe durante un ejercicio. Martínez trabajó con normalidad en la sesión ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 16 mayo 2019, 13:30

El Granada volvió a entrenar en su Ciudad Deportiva con la vista puesta en el próximo encuentro de liga ante el Albacete Balompié.

El conjunto rojiblanco recuperó para esta sesión de trabajo a Martínez, ausente en el primer entrenamiento de la semana, y siguió sin poder contar con Nico Aguirre, que está lesionado y se ejercitó aparte.

El plantel comenzó la mañana desarrollando ejercicios de pases y de definición, en los que un grupo reducido de atacantes tenía que encarar a un grupo de defensores que tenía la misión de dificultar la finalización de jugadas. Montoro recibió un golpe en este ejercicio y, tras ser examinado por los servicios médicos, se retiró del entrenamiento.

Este hecho provocó que el mediocampista valenciano no participara en el partidillo de once contra once con el que se dio por concluido el entrenamiento.