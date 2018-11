Granada CF Montoro ve la quinta amarilla y no jugará ante el Numancia Montoro pasa la pelota ante Soro, del Zaragoza / LOF El mediocentro llegaba al partido ante el Zaragoza apercibido y fue amonestado en la segunda parte CAMILO ÁLVAREZ Granada Domingo, 4 noviembre 2018, 22:48

Ángel Montoro no podrá jugar el siguiente partido del Granada, ante el Numancia el próximo domingo a las 12 horas. El valenciano, que llegaba a la cita en La Romareda con cuatro cartulinas amarillas acumuladas, vio en la segunda parte la amonestación y por lo tanto alcanza el ciclo de cinco que le obligará a parar un encuentro por sanción. Una baja muy sensible para el equipo de Diego Martínez, que no tiene en la plantilla un futbolista de perfil similar.