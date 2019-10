Granada CF Montoro: «Demostramos que salimos en cada campo a ganar» Montoro durante su comparecencia. / A. Aguilar El mediocentro valenciano resalta que, aunque ilusione jugar en el Bernabéu, los puntos en juego son los mismos que ante el resto de LaLiga FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 1 octubre 2019, 13:35

Ángel Montoro se puso ante los micrófonos para analizar la situación del equipo antes de la visita a un estadio tan ilusionante como complicado, el Santiago Bernabéu. Para el mediocentro, todos los partidos merecen la misma importancia, ya que valen los mismos puntos, si bien es lógico que vencer a los gigantes comporte mayor dificultad.

¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO ESTA SEMANA?: «En el equipo estamos igual que siempre, trabajando con la misma ilusióny preparando el partido de la mejor manera posible».

SU REGRESO A PRIMERA: «Todos queremos jugar al máximo nivel. Estoy disfrutando de ello porque me estoy encontrando cómodo, tenemos un grupo magnífico. Me ha tocado jugar con varios compañeros (en el centro) y estoy muy cómodo con todos ellos, porque dan el máximo para beneficio del equipo».

¿ILUSIONA JUGAR ANTE EL REAL MADRID?: «Al final todos tenemos la ilusión de jugar en estos estadios, pero los puntos son los mismos, tres, ante un rival y ante otro. Tenemos potencial para luchar cualquier partido, pero sabemos la dificultad que vamos a tener. Iremos a Madrid a ganar».

MEJOR ASISTENTE DE LA LIGA: «Me gusta más dar una asistencia que incluso hacer un gol, anuque eso también te hace mucha ilusión. Me considero un jugador de equipo y cuando ayudo a un compañero a hacer un gol, me gusta Espero seguir dándolas porque es en beneficio del equipo para poder sumar».

PLANTEAMIENTO EN EL BERNABÉU: «Se está demostrando que salimos en cualquier campo a ganar. Somos conscientes de a quién nos enfrentamos. Para que se nos dé bien, ellos no tienen que estar bien del todo tampoco. Vamos con ilusión y el objetivo de ganar los tres puntos».

¿SE FIJA EN ALGÚN JUGADOR DEL MADRID?: «Te podría decir todos, porque son de máximo nivel. Luka Modric es de los mejores del mundo en su función, pero podría ser cualquier futbolista».

¿CONCEDE MÁS EL MADRID EN SU CASA?: «Va a ser un partido de muchísima dificultad. A lo mejor no acaparan tanto el balón, les gusta otro estilo de fútbol. Pero tienen futbolistas que, si quisieran tener el balón, lo podrían tener perfectamente. Nos van a exigir nuestro máximo para hacer grandes cosas».

HA JUGADO TODOS LOS MINUTOS: «Si por mí fuese, no descansaría nunca. Pero por sensaciones o molestias, cuando no puedes dar el máximo, tienes que dar un paso al lado. De momento me encuentro muy bien y estoy contando con la confianza del míster».

POLIVALENTE EN LA MEDULAR: «Me siento cómodo en todos los sitios. El míster me da libertad, me gusta estar en contacto con el balón. Hay veces que me descuelgo más, otras que vengo atrás a recibir y ayudar en la salida de balón. Ya dije al firmar que me encuentro cómodo en cualquier posición».

¿PIENSAN EN EL APODO DE MATAGIGANTES?: «Eso es insignificante ahora. Da igual que sea el Madrid o el Leganés, son tres puntos. Lógicamente tiene mucha dificultad ganar a los grandes, pero también la tenía ganar ante el Leganés, que no venía en su mejor momento pero te pone en máxima dificultad. En Primera todos los equipos tienen grandísimos futbolistas».